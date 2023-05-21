21 Mayıs tarihli günlük burç yorumları...

KOÇ

Beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun, zaman içerisinde başınıza gelebilecek ufak tefek kazalar ciddi sonuçlar doğurmayacak olsa da sinir düzeyinizi arttırabilir.

BOĞA

Bugünlerde hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir. Sürpriz karşılaşmalar ve güzel gelişmelere açık olun.

İKİZLER

İlişkisi olan Yengeç'ler ilişkilerini ciddiye götürme niyetinde olabilirler. Mesleki ilişkilerde diplomasi hususunu ortadan kaldırabilir söylemlerin ucunu kaçırabilirsiniz.

ASLAN

Bu aralar sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir, mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz.

BAŞAK

Bütün burçların ağırlığını çekmenize rağmen bugün en şanslı burcusunuz.

Her burçtan bir şeyler öğrenecek ve mükemmel tecrübe ile hayatınıza devam edeceksiniz.

TERAZİ

Duygusallığınızın ön plana çıkacağı bir gündesiniz. Kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart. Sizler için ruhsal gelişim ve öğrenim odaklı günler olacak.

AKREP

Kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilir, en önemlisi de dışarıdan yapmacık bir tablo çizmeye eğilimli olabilirsiniz.

YAY

Partnerinizle bir spor ya da dansa yazılmak birlikte aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz.

Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz.

OĞLAK

Bugünlerde maddi konularda açılımlarınızı yaparken dikkatli olmaya devam etmeniz gerekiyor. Kredi çekmek ya da borç almak için uygun bir tarih değil.

KOVA

Son zamanlarda söz verdiğiniz ritüelleriniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz.

Yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün.

BALIK

Hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın. Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın ve eğlenmenin yollarını arayın.