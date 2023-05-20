20 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ

Zamanınızı yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Sakinleşme sürecine girebilirsiniz.

BOĞA

Sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz ve şanslı olacağınız bir zaman dilimindesiniz.

İKİZLER

Bu aralar zamanınızı uzun süreçli fakat bitince sizi rahatlatacak konulara verebilirsiniz.

Problemlerinizi çözmek için sizde var olan sabırınız yeterli olacaktır.

YENGEÇ

Yanlış anlaşılabilir ya da maddi olsun manevi olsun zarara uğrayabilirsiniz.

Sonradan üzülmemek için bu günü egzersiz ve ev işlerinizle geçirin, iyi gelecektir.

ASLAN

Bugünlerde fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızda ani egosal çıkışlar yapabilir, hatta yaptığınız çıkışlara kendiniz bile şaşırabilirsiniz.

Bugün söz vermekten ve sorumluluk almaktan kaçının.

TERAZİ

Geleceğinizle ilgili kararları almayı sezgisel olarak ilerleyen günlere erteleyecek, bugünü hayatınız el verdiğince zihinsel tatil modunda geçireceksiniz.

AKREP

Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir. Bu konuda dikkatli olmanızda ve mümkün olduğunca kendinizle ilgilenmenizde fayda var.

YAY

Mesleki ve diğer konularla alakalı olarak geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi çok şanslı ve keyifli hissettirebilir.

Sağlığınıza dikkat edin.

OĞLAK

Aklınıza gelebilecek ilham ihtimallerine ve içinizden geçebilecek yeni projelere karşı hazırlıklı olun. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.

KOVA

Özel hayatınızın istemediğiniz kişilere gittiğini duyabilirsiniz.

Yine de olayları haddinden fazla büyütmemekte doğuştan yeteneğiniz olduğu için karlı çıkacaksınız.

BALIK

Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamalısınız.

Bu konuda dikkatli olmanız sizi dedikodu zincirlerinden koruyacaktır.

Sırlarınızın açık olması ihtimali çok yüksek unutmayın.