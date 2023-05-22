22 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Kariyerle ilgili atak enerjilerde bulunmak için çok uygun olacak.

Planlarınızla uzun vadeli bazı planlarınız kesişerek kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir.

BOĞA

Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün.

Size faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir.

İKİZLER

Eğitim ve kültür içeren konularda başarılı olabileceksiniz.

Yeni bir kitaba başlamak, eğlenceli ya da gelecek vaat eden bir film izlemek size iyi gelebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde öğreneceğiniz bilgiler ömürlük olarak hayat kalitenizi yükseltecek bu yüzden her türlü işi ehli insanla görüşmekten çekinmeyin.

ASLAN

Eğitim alanında kendinizi çok iyi ifade ederken, özgüveniniz yüksek iken duygusal konularda heyecana kapılarak tam olarak niyetlerinizi dile getiremeyebilirsiniz.

BAŞAK

Bu aralar platonik ya da karşılıksız aşk içerisinde olan Başak'lar bugün beklemedikleri gelişmeler yaşayabilirler. Kalbinizin sesine güvenmenizde fayda var.

TERAZİ

Bugünlerde karmanın hayatınızdaki etkileri gözle görülür olabilir. Bol su içmek, düşünceleri pozitif tutmak ve mümkün olduğunca iyilik yapmak önemli olacak.

AKREP

Kalpten istediğiniz dileklerinizle ilgili yeni gelişmelerin olacağı günlerdesiniz.

Kazançlarınızı dile getirmeden önce nazar ihtimalini göz önünde bulundurun.

YAY

Aşk hayatınızda eski konularla ilgili tartışmalar gündeme gelebilir. Partnerinize olan sevginiz yargınızın önüne geçtiği sürece her şey tekrar düzelecektir.

OĞLAK

Bugünlerde komşular ve akrabalık ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz.

Zamanınız huzurlu geçebilir ancak yine de şaşıracağınız gelişmeler olabilir.

KOVA

Almak istediğiniz radikal kararları almak için çok uygun. Evinizde ve iş yerinizde pozitif etki bırakacak semboller ile günün ağır enerjisini üzerinizden atabilirsiniz.

BALIK

Bu aralar manevi yönünüzü değiştirmek için oldukça uygun bir gün, dua etmek, meditasyon yapmak ve şükür ritüelleri gerçekleştirmek için uygun olacak.