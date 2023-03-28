RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 28 Mart 2023, Salı

28 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Hayat iniş ve çıkışlara sahiptir. Bunun bilincinde hareket etmek, iniş olduğunda nasıl tekrar çıkabileceğinize odaklı bir düşünce biçimine geçmeye çalışın.

BOĞA
Bu aralar hem iş hem sosyal hayat odakları stresli durumlar geçirmiş olmanızdan ötürü daha çok su ve ya toprakla vakit geçirmek size iyi gelecektir.

İKİZLER
Doğada vakit geçirmek ve tempolu yürüyüş için uygun bir gün. Daha güzel bir gün geçirmek için ayrıca dostlarınızı da davet edebilir, keyifli sohbet edebilirsiniz.

YENGEÇ
Tutamayacağınız sözler vermemeye özen gösterin. Kolay bir bakış açısı ile o an istediğiniz iyilikleri yapabilmeye odaklanın, fazlası kişisel alanınıza ihlaldir.

ASLAN
Geçmişe biraz takılı kalabilir, değiştiremeyeceğiniz şeyler için sorumlu hissedebilirsiniz.
Olayları, durumları düşünmeli, ders alıp yolunuza devam etmelisiniz.

BAŞAK
Yeni kararlar alıp uygulamaya koymak için uygun bir gün.
Kendinizle ilgilenmeniz gereken bugünde karşı cinsin dikkatini hemen ve kolaylıkla çekebilirsiniz.

TERAZİ
Edindiklerinizin bereketlenmesi ile çok huzurlu hissedebilirsiniz.
Aile konularında da daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.

AKREP
Tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.
Hayal kurmak ve gerçekleştirmek sizler gibi güçlü bir grup için oldukça kolay, ne istediğinizi bilmeniz yeterli.

YAY
Manevi bağlantılar kurmak, dua etmek, şifa çalışmaları yapmak ya da size yapılmasına izin vermek için güzel bir gün, ayrıca dostlarınızı dikkate alın.

OĞLAK
Bu aralar cesur bir siz, özgüvenli bir tutum ve başarı getirecektir.
Aşk hayatınızdaki şefkati de cesaretli cümleleriniz ve içinizden geçenleri söyleyerek arttırabilirsiniz.

KOVA
Birikim niyetiniz varsa önümüzdeki günlerde bir miktar paranızı kenara koyabilirsiniz.
Daha kolay çalışabileceğiniz ve rahat çalışma ortamınız da gerçekleşecek.

BALIK
Kararlarınızın kalbinizden geldiğine emin olmanız gereken bir gündesiniz. Kariyer konularında mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi yol almaya çalışmalısınız.

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