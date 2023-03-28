28 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Hayat iniş ve çıkışlara sahiptir. Bunun bilincinde hareket etmek, iniş olduğunda nasıl tekrar çıkabileceğinize odaklı bir düşünce biçimine geçmeye çalışın.



BOĞA

Bu aralar hem iş hem sosyal hayat odakları stresli durumlar geçirmiş olmanızdan ötürü daha çok su ve ya toprakla vakit geçirmek size iyi gelecektir.



İKİZLER

Doğada vakit geçirmek ve tempolu yürüyüş için uygun bir gün. Daha güzel bir gün geçirmek için ayrıca dostlarınızı da davet edebilir, keyifli sohbet edebilirsiniz.



YENGEÇ

Tutamayacağınız sözler vermemeye özen gösterin. Kolay bir bakış açısı ile o an istediğiniz iyilikleri yapabilmeye odaklanın, fazlası kişisel alanınıza ihlaldir.



ASLAN

Geçmişe biraz takılı kalabilir, değiştiremeyeceğiniz şeyler için sorumlu hissedebilirsiniz.

Olayları, durumları düşünmeli, ders alıp yolunuza devam etmelisiniz.



BAŞAK

Yeni kararlar alıp uygulamaya koymak için uygun bir gün.

Kendinizle ilgilenmeniz gereken bugünde karşı cinsin dikkatini hemen ve kolaylıkla çekebilirsiniz.



TERAZİ

Edindiklerinizin bereketlenmesi ile çok huzurlu hissedebilirsiniz.

Aile konularında da daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.



AKREP

Tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

Hayal kurmak ve gerçekleştirmek sizler gibi güçlü bir grup için oldukça kolay, ne istediğinizi bilmeniz yeterli.



YAY

Manevi bağlantılar kurmak, dua etmek, şifa çalışmaları yapmak ya da size yapılmasına izin vermek için güzel bir gün, ayrıca dostlarınızı dikkate alın.



OĞLAK

Bu aralar cesur bir siz, özgüvenli bir tutum ve başarı getirecektir.

Aşk hayatınızdaki şefkati de cesaretli cümleleriniz ve içinizden geçenleri söyleyerek arttırabilirsiniz.



KOVA

Birikim niyetiniz varsa önümüzdeki günlerde bir miktar paranızı kenara koyabilirsiniz.

Daha kolay çalışabileceğiniz ve rahat çalışma ortamınız da gerçekleşecek.



BALIK

Kararlarınızın kalbinizden geldiğine emin olmanız gereken bir gündesiniz. Kariyer konularında mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi yol almaya çalışmalısınız.