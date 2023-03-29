29 Mart günlük burç yorumları
Kariyer planlaması düşünüyorsanız rekabetin olduğunu unutmamalısınız göreceğiniz değer sizi rahatlatmamalı ve daha çok çalışmayı göze alarak ilerlemelisiniz.
BOĞA
Sevdiklerinizin sizden ilgi bekleyeceği bir gün içerisinde olabilirsiniz. İlgi göstermeyi sevseniz de belli noktalarda kendinizi tam konforlu hissetmeyebilirsiniz.
İKİZLER
Attığınız adımların uzun vadede size sağladığı katkıları görebileceksiniz bu yüzden bugün yapacağınız planlama kendiniz adına oldukça önemli.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda cesur adımlar attığınız taktirde kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz.
Sevilmeyi istediğiniz bugünlerde vereceğiniz sevginin karşılığını alacaksınız.
ASLAN
Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz. Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir.
BAŞAK
İş fırsatlarının gerçekçiliğini sorgulayabilir ve bir planlama oluşturabilirsiniz. Aşk alanında partnerinizle tartışmalara girmekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz.
TERAZİ
Etrafınızdakileri eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.
AKREP
Kariyerinizle alakalı kararları iyi hesaplamalısınız.
Sosyalleşmeniz kıskançlığına sebep olabilir, yalnız Akrep'ler yeni partner adayları ile tanışabilirler.
YAY
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alanlarla alakalı çalışmak için uygun bir gün. Düşünce biçiminizi olumlu tutmalı ve her şeyin iyi tarafını görmelisiniz.
OĞLAK
Sevildiğinizi hissedeceğiniz bir gündesiniz.
İş hayatınızda karizmanız ön plana çıkabilir ve beklediğinizden de büyük bir olumlu intiba bırakabilirsiniz.
KOVA
Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız işinizde saygı görmenize vesile olabilir.
Başlattığınız işlerinizi tamamladığınızı görmek sizi yeni hedeflere götürebilir.
BALIK
Kimseyi kırmak istemeseniz de zorlayıcı kararlar almanız gereken bir dönemdesiniz.
Sosyalliğinizi dengeleyebilir, arkadaşlık ilişkilerinde daha seçici olabilirsiniz.
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