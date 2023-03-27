27 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Bir şeyleri elde etmiş olsanız da istediğiniz noktaya gelemediğinizi düşünebilirsiniz.

Olumlu haberler alıyor olsanız da yeterince tatmin ve mutlu olmanızı engelleyebilir.



BOĞA

Bugünlerde doğru plan ve doğru zamanlama sizi başarıya götürecek.

Bir şeylerin istediğiniz gibi ilerliyor olması beraberinde rahatlama hissi de getirebilir.



İKİZLER

İşinizde gösterdiğiniz üstün başarının gerisindeki yoğun çalışma sizi yorgunluğa teşvik edebilir ancak hedeflediğiniz gibi yaptığınız işten söz ettirebilirsiniz.



YENGEÇ

Yasal, yargı ve resmiyete bağlı konularda oldukça büyük rahatlama yaşayabilirsiniz.

Kafanıza taktığınız her konuda çözümün size yakın olduğunu görebileceksiniz.



ASLAN

Bugünlerde strese girmek ya da sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın.

Çözüme odaklanmak merdiven basamaklarını daha kolay aşmanıza neden olur.



BAŞAK

Bu aralar biraz uzaklaşma imkanınız varsa uzaklaşabilir ya da yürüyüşlerle kendinizi rahatlatabilirsiniz. Açık hava yürüyüşü veya tempolu egzersiz size oldukça iyi gelecektir.



TERAZİ

Bugünlerde strese girmiş hissedebilirsiniz.

Yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun. Streslenmek yerine ya da kırıcı olmak yerine uyarılara dikkat etmelisiniz.



AKREP

Bu aralar gücünüzü ve iradenizi kullanarak gününüzü güç katarak geçirebilirsiniz. Maddi anlamda da oldukça başarılı olduğunuz ve bereketinizin arttığı bir gündesiniz.



YAY

Son günlerde yurtdışı ya da yolculuk gibi konularda oldukça şanslısınız. Ayrıca dil öğrenmek ya da işinizi değiştirmek herhangi radikal bir konuda uygun bir dönemdesiniz.



OĞLAK

Aşk konusunda şanslı, iş konusunda verimli bir dönemdesiniz.

Duygusal açıdan kendinizi iyi hissetmeniz iş fırsatlarını da kendinize çekmenize vesile olacak.



KOVA

Bugünlerde kafanızı çok fazla yormanız devamında bedensel yorgunluk da getirebilir.

Bu yüzden işinizle sosyal hayatınızı dengeli bir hale getirmelisiniz.



BALIK

Yeni hayata atılmanın size iyi geldiği ve yorulmak yerine daha da enerjik hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Enerjinizi doğru kanallara aktararak kendinize başarıyı çekebilirsiniz.