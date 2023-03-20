20 Mart günlük burç yorumları
Şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni yerler keşfetmek size oldukça iyi gelecektir, ruhunuzu tazeleyip, yenileyecektir.
BOĞA
Aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz. Anlayışlı haliniz karşı cinsin de hoşuna gidecektir.
Zamanınızın çoğunu bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz.
İKİZLER
Olumsuz bir dönemden geçiyor, her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz.
Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız.
YENGEÇ
İş değiştirmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz.
Kariyeriniz için oldukça verimli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Fırsatları fark edebiliyor olmanız da önemli olacak.
ASLAN
Sevdiğiniz tutkularınızın peşinden gitmek yerinde olacaktır.
Her şeye merak salıp vazgeçmek kendinizi öyle bir durum yokken başarısız hissetmenize neden olabilir.
BAŞAK
Aklınız bugünlerde bazı konularda şüphe içerisinde olabilir.
İnsanlarla olan iletişimlerinizde negatife ya da şüphe çekici olaylara odaklanmamaya çalışın.
TERAZİ
Bir şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yapmayı tercih edin, başkalarını kıskandırmak için değil.
Ya da herhangi bir güdü sizin hedefiniz olmamalı.
AKREP
Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri çıkartın, hiç kimseyi zorla ve sadece kırmamak için hayatınızda tutmayın. Bu karşı taraf için de adil olmayabilir.
YAY
Bugünlerde etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz.
Herkese iyi davranmak ve yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde herkesi kurtarmak isterken kendinizi darlık içerisinde hissedebilirsiniz.
Başkalarının problemlerini bir kenara bırakarak içsel huzuru yakalamaya çalışın.
KOVA
Bu aralar mesleki konularda uğradığınız bazı başarısızlıklar çok çabuk demoralize olmanıza sebep olabilir. Kazandıklarınızın fazla olduğunu hep hatırlayın.
BALIK
Çekiciliğiniz belirginken seçici de olmaya çalışın. Herkese hemen güvenmemeye özen gösterin.
Duygusal açıdan bilinçli çaba ve şansın birleştiği bir noktadasınız.
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