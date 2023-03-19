19 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konusunda isteklerinizin gerçekleşmesi ile keyfiniz ikiye katlanabilir.

Mesleki konularda daha hırslı kişileri görerek biraz çekinseniz de hak ettiğiniz yere gelebilirsiniz.



BOĞA

Sizin başardıklarınıza şaşıran çevrenizin kıskançlığına maruz kalabilirsiniz. Kendinizi sizi desteklemeyen kişilerden mümkün olduğunca uzaklaştırmaya çalışın.



İKİZLER

Kuralcı ve baskıcı tutumunuz en çok aile içerisinde kendini gösterebilir. Aile içerisinde kurabileceğiniz yanlış iletişim istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilir.



YENGEÇ

Sosyal ortamlarda güvenilir kişiliğinizle dikkat çekseniz de partnerinizin kafasındaki soru işaretlerini gideremediğinizi hissedebilirsiniz ve endişeniz artabilir.



ASLAN

Maddi konularda kendinizi yetersiz ya da güvensiz hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde yaptığınız yatırımın tam olarak karşılığını alamamak sizi tedirgin edebilir.



BAŞAK

Aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz.

Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevreniz de yüksek enerjinizden istifade edebilirler.



TERAZİ

Duygularınızın sizi yönetmesi hali iyi değilim hissiyatı sizi yapmak istediklerinizden alıkoyabilir. Yeterince iyi olmayı beklemeden istediklerinizi yapmaya çalışmalısınız.



AKREP

Kendinizi ifade etmek istemeyeceğiniz ve net olamadığınız bir gündesiniz. Bu süreçte esas olan, sonrasında pişman olacağınız bir şey yapmamak.



YAY

Kendinizi oldukça aktif ve enerjik hissedebilirsiniz. Gün içerisinde enerjiniz işlerinizin tamamına yetebilir ve etrafınızdaki kişiler de sizi şaşırarak seyredebilirler.



OĞLAK

Bugünlerde dostlarınızla ve ailenizle geçirdiğiniz zamandan büyük keyif alabilirsiniz.

İdealleriniz ve hedeflerinizden ziyade manevi yönleriniz ortaya çıkabilir.



KOVA

Sosyal ortamlarda sevilecek ve sayılacaksınız.

Arkadaşlarınız sizden akıl almak isteyebilirler bu süreçte onlara tecrübeleriniz ile destek olmaya çalışabilirsiniz.



BALIK

Kendinize ait oturttuğunuz düzen eleştiriye çok açık olmayabilir. Eviniz ya da dekorasyonunuzla ilgili önerilere karşı kendinizi oldukça kapalı hissedebilirsiniz.