UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: Yangına müdahale ediliyor

İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: Yangına müdahale ediliyor

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ALİAĞA HABAŞ DEMİR-ÇELİK FABRİKASI'NDA PATLAMA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Milyonların gözü Kabine'de! Emekli zammı, asgari ücret ve fon tasfiyesi masada
Milyonların gözü Kabine'de! Emekli zammı, asgari ücret ve fon tasfiyesi masada
Emekli zammında iki formül masada! Yüzde 20 artış ve 10 bin TL seyyanen zam hesabı
Emekli zammında iki formül masada! Yüzde 20 artış ve 10 bin TL seyyanen zam hesabı
8 kişiyi öldüren katilin aracını gasp ettiği sürücü konuştu: Ölümden nasıl kurtulduklarını anlattı
8 kişiyi öldüren katilin aracını gasp ettiği sürücü konuştu: Ölümden nasıl kurtulduklarını anlattı
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle