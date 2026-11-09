İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: Yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
ALİAĞA HABAŞ DEMİR-ÇELİK FABRİKASI'NDA PATLAMA
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangına ilişkin çalışmalar sürüyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber