KOÇ
Sevdiğiniz kişilerle ve ailenizle vakit geçirmek beraberinde problemlerinizden uzaklaşmanıza, en azından onlara dikkatinizi daha az vermenize vesile olabilir.
BOĞA
Sezgilerinizin sizi doğru yönlendirdiği bir dönemden geçseniz de katı tutumlar sergilemeyin.
Dayanıklılık gerektiren bir konuya başlamak için uygun bir dönemdesiniz.
İKİZLER
İş anlamında kendinize koyduğunuz hedefler bağlamında alacağınız haberlerle beraber moraliniz yükselebilir. Sevdiklerinizden destek aldığınızı hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Umutlu ve olumlu bir süreçte olsanız da her şey yavaş ilerleyeceği için zaman zaman sıkılganlık baş gösterebilir. Olumlu ruh haliniz kaybetmemeye çalışın.
ASLAN
Kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz. Kendinizle alakalı memnun olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz.
BAŞAK
Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilir, istemediğiniz olay, kişi ve durumları kendinizden uzaklaştıracak enerji ve cesarete sahip olabilirsiniz.
TERAZİ
Maddi konularda hırslarınızın sizin önünüze geçmemesi gereken bir gündesiniz.
Para istiyor olsanız da etik değerleri de göz önünde bulundurmalısınız.
AKREP
Kendinizi strese sokmak yerine durumun geçici olduğunu bilin ve manevi yönünüzü yükseltin. Ufak aksaklıkların bazen hayrınıza olabileceğini keşfedebileceksiniz.
YAY
Mesleki konularda olumsuz gelişen durumlarda hala bir şeylere sahip olduğunuzu hatırlamalı ve korumayı seçerek yeni olana yönelmeye çalışmalısınız.
OĞLAK
Yaptığınız atılımlar bugün sonuç vermese bile ilerleyen günlerde verecektir o yüzden hemen duygusal bir şekilde yapmak istediklerinizden vazgeçmemelisiniz.
KOVA
Çalışmalarınızda vizyonunuzu ortaya koyarak dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.
Kariyer konusunda oldukça başarılı olduğunuz bir dönemdesiniz.
BALIK
Fikirlerinize çok sağlam bağlanabilir, dışardan hiçbir görüşü kabul etmeyebilirsiniz.
Bağnazlık ya da aşırı tutuculuk gibi ruh halleri baş göstererek sizi huzursuz edebilir.
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KOÇ
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