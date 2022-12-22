KOÇ
Aşk hayatınızda en şanslı burçlarından bir tanesisisiniz. İlişkisi olmayan Koç'lar sosyal bir gün geçirerek yeni çevrelere adım atabilir ve yeni aşklara yelken açabilirler.
BOĞA
Kendinizi ifade etmek istediğiniz konularda akılcı davranmanız gerekmekte.
Yarım kalan işlerinizi bitirmek için uygun bir gün, gün ortasında güzel haberler var.
İKİZLER
Flört aşamasında olan İkizler ilişkiye başlamakta emin olamayabilir ya da ilişki içerisinde kendinizi yeterince güvende hissetmeyebilirsiniz.
Geçici bir süreç.
YENGEÇ
Olgun bir ilişki yürütmeyi isteyebilirsiniz bu da mevcut ilişkinizi problem içerisine sokabilir. Bekar olan Yengeç'ler yeni biri ile tanışmak konusunda şanslı olacaklar.
ASLAN
İyi bir planlama ile duygusal ve mesleki konularda önünüzü açabileceksiniz. Kendi zekanız ile problemlerinizi çözebilecek ve sorunların üstesinden gelebileceksiniz.
BAŞAK
Partnerinize karşı tutkulu olacak ve onu mutlu etmek için elinizden geleni yapacaksınız.
Bu durum ilişkinizdeki problemlerin geri plana atılmasına sebep olabilir.
TERAZİ
İlişkilerde partnerinizi kontrol etmeye çalışmayın. Mesleki konularda olumlu tutum sergileyin. Olumlu düşünmek olumluluk getirecektir.
Pozitif olmaya çalışın.
AKREP
Herhangi bir konuda anlaşılmak istiyorsanız bunun için çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir.
Bugünlerde kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz.
YAY
Maddi konularda hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz.
Bunun sonucunda planlarınızın bir kısmı uygulamada başarılı olurken bir kısmı başarısız olabilir.
OĞLAK
Yeni bir işe başlamak, yeni bir kitaba başlamak olsun herhangi bir konuda kendinizi uçlarda kullanabileceğiniz, beyin fırtınası yapabileceğiniz bir gündesiniz.
KOVA
Bugünlerde insanları manipüle etmeye yönelebilir, özellikle de iş arkadaşlarınızı ve partnerinizi istediğinizi yapsın diye yönlendirmeye çalışabilirsiniz.
BALIK
İlişkisi yeni başlamış Balık'lar partnerlerinin hayatına dair her bir detayı öğrenmek isteyebilirler. İlişkinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız sakin bakmanız gerekmekte.
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