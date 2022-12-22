22 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda en şanslı burçlarından bir tanesisisiniz. İlişkisi olmayan Koç'lar sosyal bir gün geçirerek yeni çevrelere adım atabilir ve yeni aşklara yelken açabilirler.



BOĞA

Kendinizi ifade etmek istediğiniz konularda akılcı davranmanız gerekmekte.

Yarım kalan işlerinizi bitirmek için uygun bir gün, gün ortasında güzel haberler var.



İKİZLER

Flört aşamasında olan İkizler ilişkiye başlamakta emin olamayabilir ya da ilişki içerisinde kendinizi yeterince güvende hissetmeyebilirsiniz.

Geçici bir süreç.



YENGEÇ

Olgun bir ilişki yürütmeyi isteyebilirsiniz bu da mevcut ilişkinizi problem içerisine sokabilir. Bekar olan Yengeç'ler yeni biri ile tanışmak konusunda şanslı olacaklar.



ASLAN

İyi bir planlama ile duygusal ve mesleki konularda önünüzü açabileceksiniz. Kendi zekanız ile problemlerinizi çözebilecek ve sorunların üstesinden gelebileceksiniz.



BAŞAK

Partnerinize karşı tutkulu olacak ve onu mutlu etmek için elinizden geleni yapacaksınız.

Bu durum ilişkinizdeki problemlerin geri plana atılmasına sebep olabilir.



TERAZİ

İlişkilerde partnerinizi kontrol etmeye çalışmayın. Mesleki konularda olumlu tutum sergileyin. Olumlu düşünmek olumluluk getirecektir.

Pozitif olmaya çalışın.



AKREP

Herhangi bir konuda anlaşılmak istiyorsanız bunun için çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir.

Bugünlerde kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz.



YAY

Maddi konularda hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz.

Bunun sonucunda planlarınızın bir kısmı uygulamada başarılı olurken bir kısmı başarısız olabilir.



OĞLAK

Yeni bir işe başlamak, yeni bir kitaba başlamak olsun herhangi bir konuda kendinizi uçlarda kullanabileceğiniz, beyin fırtınası yapabileceğiniz bir gündesiniz.



KOVA

Bugünlerde insanları manipüle etmeye yönelebilir, özellikle de iş arkadaşlarınızı ve partnerinizi istediğinizi yapsın diye yönlendirmeye çalışabilirsiniz.



BALIK

İlişkisi yeni başlamış Balık'lar partnerlerinin hayatına dair her bir detayı öğrenmek isteyebilirler. İlişkinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız sakin bakmanız gerekmekte.