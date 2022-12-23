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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Aralık 2022, Cuma

23 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal açıdan partnerinizle yoğun ve tutkulu bir ilişki kurmak için öncelikle bolca konuşmalı ve bazı çizgilerinizi karşılıklı olarak net bir şekilde dile getirmelisiniz.

BOĞA
Tutumlu halleriniz ile aile içerisindeki sevgi ve saygıyı üzerinize toplayacaksınız.
Sağlıklı iletişim ilerleyen günlerde bir ihtiyacınız olduğunda size faydalı olacak.

İKİZLER
Aldığınız kararlar ve planlarınızın taktir ile karşılanacağı bir gündesiniz. İşinizle ilgili planları üstlerinize açmanız sizin için iyi olacak ve oldukça hoşlarına gidecektir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızı daha çekilebilir kılmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Mesleki konularda hedeflerinize yürürken kendinizi iyi planlamalı ve hata yapmamalısınız.

ASLAN
Düzenli ilişkinizde başarı getirecek yeni fikirler ile güne başlayabilirsiniz.
Kendinizi bitki çayı ile ödüllendirebilir ve meyve yiyerek enerjinizi arttırabilirsiniz.

BAŞAK
Duygusal konularda kendinizi net ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Aniden sinirlenebilir ve söylemek istedikleriniz yerine istemediklerinizi söyleyebilirsiniz.

TERAZİ
Verimli bir çalışma hayatı için kendinize ve yapabilirliklerinize inanmanız oldukça önemli. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz yeni haberler alabilirsiniz.

AKREP
Çözümleyemeyeceğiniz konularda endişe etmeyi bırakacak, işinizde sadece yapabilirliklerinize odaklanacaksınız.
Bu da size hem rahatlama hem de başarı getirecek.

YAY
Aşk hayatınızda temkinli ve partnerinizi daha sık anmanız gereken bir gündesiniz.
Daha başarılı bir kariyer hayatı için de düzene girmeniz gerekmekte.

OĞLAK
Kendiniz odaklı bir gün geçirebilirsiniz.
Kendinize, kişisel bakımınıza özen göstereceğiniz, kendinizi anlamayı ve dinlemeyi seçeceğiniz bir gündesiniz.

KOVA
Seyahat ve maceralara atılmak için uygun bir gündesiniz. Her şeye in iyi tarafından bakmayı başarabileceksiniz.
Karşı cinsi de duruşunuzla cezbetmeyi başarabileceksiniz.

BALIK
Aşk hayatınızda kendinizi daha araştırmacı hissedeceğiniz bir gündesiniz ayrıca ilişkinizde aksiyonun da eksik olmayacağı günler içerisine girmiş bulunmaktasınız.

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