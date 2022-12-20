20 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Partnerinize anlayış göstermeniz ve ondan daha çok şey öğrenmeye çalışmanız ilişkinizi daha eğlenceli ve mutlu kılabilir. Aşk ilişkileri odaklı bir gün geçirebilirsiniz.



BOĞA

Evren sizden anlayış ve olanı kabul bekleyebilir.

Kendinizi salmadan dengede kalmalısınız. İstekleriniz için çabalamalı fakat en nihayetinde evrene bırakmalısınız.



İKİZLER

Ani kararlar almak gününüzün konusu olsa da çoğu karar sizin için olumlu ve sezgilerinizin onayladığı kararlar olacak. Aşk ilişkilerinize yönelmeyi tercih edebilirsiniz.



YENGEÇ

Yeni ilişkiler denemek ve yenilik içerisinde bulunmak size iyi gelecek. Pozitif yönde gelen değişim enerjinizi yükselterek daha olumlu düşünmenize vesile olacak.



ASLAN

Partnerinizle olan ilişkinizde bir şeylerin beklemediğinizden hızlı geliştiğini görerek şaşırabilirsiniz.

Bir şeylerin kontrolünüzden çıkması sizi rahatsız edebilir.



BAŞAK

İş ortamınızdaki olaylar istemediğiniz şekilde gelişebilir. İş yerinizde aşırı kontrol ediliyormuş hissinin gelmesi ile beraber sözlerinize dikkat edemeyebilirsiniz.



TERAZİ

Aşk hayatınızda kalbinizi açtığınız bir gündesiniz. Olasılıklara bir süredir kalbinizi kapatmış sadece mantık ile ilerliyordunuz. Bu durum sizi yoruyordu.



AKREP

Stres odaklı diş hassasiyeti, eklem ağrısı yaşayabilirsiniz bu durum başkaları için sürekli bir şeyler yapıp kendinizi ikinci plana atmanızda yatıyor.



YAY

Duygusal açıdan çok istekli olmayacağınız tamamen yaratıcılığınıza odaklanacağınız bir gün olabilir ayrıca işlerinizi yetiştirmekte problem çekebilirsiniz.



OĞLAK

Beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz.

Hem başkaları ile paylaşım yapacağınız hem de onlardan alacağınız bir gündesiniz. Etrafınızı besliyor, onlara iyi geliyorsunuz.



KOVA

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve enerjinizin yükseleceği bir gündesiniz ancak iş yükünüz eskiye oranla çok artabilir. Her şeye yetişmek zorunda hissedebilirsiniz.



BALIK

Duygusal konularda isteklerinizi bilin ancak zorla kabullendirmeye çalışmayın. İş konusunda herkesin dikkatini çekeceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.