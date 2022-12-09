KOÇ
Partnerinizle yaşama potansiyeliniz olan fikir çatışmalarına karşı dikkatli olun.
Kavga etmemek ve anlayışlı olmak bugün mottonuz haline gelmeli adeta.
BOĞA
Gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.
İKİZLER
Geçmişi artık geride bıraktığınız bir dönemdesiniz.
Kalbiniz boş ise tanışacağınız yeni sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir.
YENGEÇ
Pek fazla aşk hayatınızı umursamıyor bir haliniz var. Bu durum partnerinizi rahatsız edebilir. Bugünlerde topraklanmak ya da doğa ile iç içe olmak size iyi gelebilir.
ASLAN
Kafa karışıklığınız iş ya da eğitim hayatınıza da yansıyarak sizi demoralize edebilir.
Kendinizi sonradan pişman bulmamak için öncelikle kendinize karşı sağ duyulu olun.
BAŞAK
Aşk hayatınızda hem sevdiğinizi hem de sevildiğinizi hissedebilirsiniz.
Bu süreçte maddi olarak kenara koymayı da ihmal etmeyin, para biriktirmeye özen gösterin.
TERAZİ
Aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz. Bu anlayışı partnerinizden görebilirsiniz.
Sevilmediğinizi hissettiğiniz kişilerle dikkatli olun.
AKREP
Aşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz.
Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.
YAY
Bu aralar aşk hayatınızla ilgili karşılık bulabilirsiniz.
Kalbinizde biri var ise o kişinin dönüşü, biri yok ise ruh eşiniz olduğunu hissedeceğiniz biri ile tanışabilirsiniz.
OĞLAK
Karar almak isteyebilir ve partnerinizden zaman isteyebilirsiniz.
Kararlarınızı incitmeden dile getirmek istiyorsunuz ancak bunu niyete çevirmeye çalışın.
KOVA
Partnerinize karşı sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz.
Bu kadar kuşkucu olmanızı gerektiren bir durum yok. Bunu takıntı haline getirmeyin.
BALIK
Kendinizi fedakar hissettiğiniz ve başkaları için çok çabaladığınız bir dönemdesiniz.
Özellikle partnerinizi çok fazla sarmalamış ve koruma halindesiniz.
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