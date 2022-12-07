7 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda özellikle geçmişten dönüşlerin söz konusu olduğu bu dönemde bu dönüşleri iyice incelemeli ve samimi olup olmadığına emin olmalısınız.



BOĞA

Size olgunluk veren konuları gözden geçirin ki aynı problemleri yaşamanız gerekmesin. Daha başarılı olmak için yeni tecrübeler deneyimlemeye niyetlenin.



İKİZLER

Maddi konularda yeni çıkış kapıları aramanız gereken bir zamandasınız. Hayatınızda maddi konulara şekil verecek ciddi değişimlerin olma ihtimali söz konusu.



YENGEÇ

Kendinizi her konuda oldukça verimli hissedeceğiniz bir zamandasınız. Hem duygusal hem de maddi konularda şansın üzerinizde olduğu bir zamandasınız.



ASLAN

Partnerinizle bir şeyleri paylaşmak için bugünü tercih edebilirsiniz, yoğun anlayış ile karşılanacaksınız.

Sevgide başarının hakim olduğu bir gündesiniz.



BAŞAK

Yeni projeler gündemenizde olabilir.

Çok yoğun bir sürece gireceğiniz için bunalma hissedebilirsiniz, başarılı olduğunuzda bunun keyfini sürebileceksiniz.



TERAZİ

Geçmişten gelen konular yorgun hissettirebilir.

Kendinizi zorlamamanız gereken bir zamandasınız.

Kendinize iyi davranıp bedeninizin sesine kulak vermelisiniz.



AKREP

Olayları objektif değerlendirebilmek sizin açınızdan önemli olmalı. Partnerinize karşı kısıtlayıcı davranmamalı ve ona güvenme konusunu sezgilerinize bırakmalısınız.



YAY

Hayatınızın en şanslı ve mutlu evrelerinden bir tanesine girmiş bulunmaktasınız.

Hem maddi bereketiniz hem manevi istekleriniz gündeme gelebilir.



OĞLAK

Seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir zamandasınız.

Tatil değil size menfaat sağlama odaklı planlarınızı gerçekleştirmeye yönelin.



KOVA

Çabalarınızın karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz.

İşinizde uzun süredir verdiğiniz emeklerinizle alakalı olumlu ve müjdeli haberleri alabilirsiniz.



BALIK

Kariyer fırsatı gibi sunulan tekliflerden memnun olmadığınızı görebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ayrıca uzmanlık alanızda elinizden geleni yapıyorsunuz.