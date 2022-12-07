KOÇ
Aşk hayatınızda özellikle geçmişten dönüşlerin söz konusu olduğu bu dönemde bu dönüşleri iyice incelemeli ve samimi olup olmadığına emin olmalısınız.
BOĞA
Size olgunluk veren konuları gözden geçirin ki aynı problemleri yaşamanız gerekmesin. Daha başarılı olmak için yeni tecrübeler deneyimlemeye niyetlenin.
İKİZLER
Maddi konularda yeni çıkış kapıları aramanız gereken bir zamandasınız. Hayatınızda maddi konulara şekil verecek ciddi değişimlerin olma ihtimali söz konusu.
YENGEÇ
Kendinizi her konuda oldukça verimli hissedeceğiniz bir zamandasınız. Hem duygusal hem de maddi konularda şansın üzerinizde olduğu bir zamandasınız.
ASLAN
Partnerinizle bir şeyleri paylaşmak için bugünü tercih edebilirsiniz, yoğun anlayış ile karşılanacaksınız.
Sevgide başarının hakim olduğu bir gündesiniz.
BAŞAK
Yeni projeler gündemenizde olabilir.
Çok yoğun bir sürece gireceğiniz için bunalma hissedebilirsiniz, başarılı olduğunuzda bunun keyfini sürebileceksiniz.
TERAZİ
Geçmişten gelen konular yorgun hissettirebilir.
Kendinizi zorlamamanız gereken bir zamandasınız.
Kendinize iyi davranıp bedeninizin sesine kulak vermelisiniz.
AKREP
Olayları objektif değerlendirebilmek sizin açınızdan önemli olmalı. Partnerinize karşı kısıtlayıcı davranmamalı ve ona güvenme konusunu sezgilerinize bırakmalısınız.
YAY
Hayatınızın en şanslı ve mutlu evrelerinden bir tanesine girmiş bulunmaktasınız.
Hem maddi bereketiniz hem manevi istekleriniz gündeme gelebilir.
OĞLAK
Seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir zamandasınız.
Tatil değil size menfaat sağlama odaklı planlarınızı gerçekleştirmeye yönelin.
KOVA
Çabalarınızın karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz.
İşinizde uzun süredir verdiğiniz emeklerinizle alakalı olumlu ve müjdeli haberleri alabilirsiniz.
BALIK
Kariyer fırsatı gibi sunulan tekliflerden memnun olmadığınızı görebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ayrıca uzmanlık alanızda elinizden geleni yapıyorsunuz.
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KOÇ
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