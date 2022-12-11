KOÇ
İhtiyatlı davrandığınız taktirde kariyer bağlamında güzel gelişmelere imza atabilirsiniz.
Uzmanlık alanınızda kendinizi kanıtlama fırsatı yakalayabileceksiniz.
BOĞA
Mükemmele yaklaşmak için yavaş ancak derin adımlarla ilerlediğiniz bugünlerde beklediğiniz mesleki haberlerin geldiği görmek sizleri oldukça ferahlatabilir.
İKİZLER
Bir süredir istikrarlı olarak negatif düşünüyordunuz.
Bu durum sizlerin de enerjisini aşağı çekmiş olabilir. Bunu bilinçli olarak değiştirebilme potansiyeline sahipsiniz.
YENGEÇ
Kendinizi yeniliklere ve güzel enerjilere adapte etmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz.
Eskiden yaptığınız hataları yine yapmamaya özen göstermelisiniz.
ASLAN
Aile bireyleriniz ilişkinize karşı çok destekleyici görünmeyebilir.
Bu konuda sabırlı olmalı ve bir şeyleri başarıp kendinizi kanıtlayana kadar bekleyebilmelisiniz.
BAŞAK
Partneriniz sizden vermeye hazır olduğunuzdan fazla sevgi isteyebilir ya da beklediğinizden fazla sorumluluk almanız ilişkinizde beklenebilir.
TERAZİ
Eleştirilere açık olmanızda bir sakınca yok, bu durum kendinizin en iyi hali olmanız konusunda yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda hareketlenme söz konusu.
AKREP
Ani gelişen olaylar karşısında paniklediğiniz bir süreçtesiniz.
İş ve aşk alanında sakin kalabilirseniz belirgin şekilde mutluluk ve yükselme yaşayacaksınız.
YAY
Sağlık sorunlarınızı ihmal etmemeli ve doktorunuza görünmelisiniz.
Endişelerinizin bittiği ve sağlık sorunu yaşıyorsanız iyileşeceğinizin haberlerini alacaksınız.
OĞLAK
Etrafınızdakileri üzebilme ihtimaliniz var bu konuda dikkatli olmalısınız.
Düşünmeden ani verilmiş bir karar hem sizi hem etrafınızdakileri karamsarlığa sürükleyebilir.
KOVA
Kendinizi sıkmak yerine yeni maddi kapılar için fikirlerinizi yaratıcı kullanmaya çalışın. Kısa süreli bir maddi problemden sonra gelecek ferahlık iyi hissettirecek.
BALIK
Yeniliklere adapte olabilmek için adeta harp halinde olabilirsiniz. Ancak bu yeniliklerin hayrınıza olacağını ve sonrasında size büyük huzur getireceğini bilir.
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KOÇ
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