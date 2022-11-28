28 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal açıdan güzel haberler alacağınız bugünde huzurlu hissedebilirsiniz. Gün içerisinde iyi yiyeceklerle kendinizi beslemeniz size daha da enerji verecektir.



BOĞA

Daha mutlu bir ilişki için karşınızdakini iyi dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Daha duygusal ve anlayışlı bir tutum sergilemek size iyi gelecektir.



İKİZLER

Aile içerisine sızan kişilerce oluşabilecek hilelere karşı uyanık olmanız gereken bir zamandasınız. Ailenizi karıştırabilecek dedikodu durum ve şartları oluşabilir.



YENGEÇ

Bugünlerde iş hayatınızda strese maruz kalabilirsiniz. Stresini size yansıtan üst çalışanlar ya da başka konular ile kendinizi cendere altında bulabilirsiniz.



ASLAN

Özellikle bekar olan Aslan'lar yeni bir ortamda yeni bir karşı cinsle tanışarak dikkat odaklarına bu karşı cinsi alabilirler. Ancak ihtiyatlı ve sakince davranmakta fayda var.



BAŞAK

Kavga etmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Sinirlerinizin sınanacağı bu süreçte önceliğinizi sakin kalmaya ve kendinizi ifade etmeye vermelisiniz.



TERAZİ

Yüklü bir şeyler almak, zorlu bir kariyer planlamanız varsa akılcı davranmak ve bir adım ötenizi hesaplayarak gitmek size az hasarla çok başarı imkanı getirecektir.



AKREP

Hemen umutsuzluğa kapılmak yerine bazı ilişkilerden özgürleşmek fikrini her zaman aklınızda bulundurun ve kişilere karşı bağımlılık geliştirmemeye çalışın.



YAY

Kendinizi başkaları ile kıyaslama hali sizin için odak konusu olabilir. Duygusal açıdan iyi hissedebilmek için kıyaslama konusundan vazgeçmeniz gerekmekte.



OĞLAK

Bu aralar neyin ne olduğunu yargısızca ve mantık çerçevesinde bilirseniz önlem almanız çok daha kolay olacaktır. Ayrıca fırsatlar da bugün size gelecekler.



KOVA

Bugün etrafınızdaki kişilerle iyi niyetle problemlerinizi paylaşabilirsiniz ancak yine de fikirlerini ya da uyarılarını fazlaca dikkate almamanızda fayda var.



BALIK

Dostluk ilişkilerinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz ancak yine de kendinizi iyi ifade ettiğiniz taktirde problemlerin üstesinden gelebileceksiniz.