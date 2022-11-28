KOÇ
Duygusal açıdan güzel haberler alacağınız bugünde huzurlu hissedebilirsiniz. Gün içerisinde iyi yiyeceklerle kendinizi beslemeniz size daha da enerji verecektir.
BOĞA
Daha mutlu bir ilişki için karşınızdakini iyi dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Daha duygusal ve anlayışlı bir tutum sergilemek size iyi gelecektir.
İKİZLER
Aile içerisine sızan kişilerce oluşabilecek hilelere karşı uyanık olmanız gereken bir zamandasınız. Ailenizi karıştırabilecek dedikodu durum ve şartları oluşabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde iş hayatınızda strese maruz kalabilirsiniz. Stresini size yansıtan üst çalışanlar ya da başka konular ile kendinizi cendere altında bulabilirsiniz.
ASLAN
Özellikle bekar olan Aslan'lar yeni bir ortamda yeni bir karşı cinsle tanışarak dikkat odaklarına bu karşı cinsi alabilirler. Ancak ihtiyatlı ve sakince davranmakta fayda var.
BAŞAK
Kavga etmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Sinirlerinizin sınanacağı bu süreçte önceliğinizi sakin kalmaya ve kendinizi ifade etmeye vermelisiniz.
TERAZİ
Yüklü bir şeyler almak, zorlu bir kariyer planlamanız varsa akılcı davranmak ve bir adım ötenizi hesaplayarak gitmek size az hasarla çok başarı imkanı getirecektir.
AKREP
Hemen umutsuzluğa kapılmak yerine bazı ilişkilerden özgürleşmek fikrini her zaman aklınızda bulundurun ve kişilere karşı bağımlılık geliştirmemeye çalışın.
YAY
Kendinizi başkaları ile kıyaslama hali sizin için odak konusu olabilir. Duygusal açıdan iyi hissedebilmek için kıyaslama konusundan vazgeçmeniz gerekmekte.
OĞLAK
Bu aralar neyin ne olduğunu yargısızca ve mantık çerçevesinde bilirseniz önlem almanız çok daha kolay olacaktır. Ayrıca fırsatlar da bugün size gelecekler.
KOVA
Bugün etrafınızdaki kişilerle iyi niyetle problemlerinizi paylaşabilirsiniz ancak yine de fikirlerini ya da uyarılarını fazlaca dikkate almamanızda fayda var.
BALIK
Dostluk ilişkilerinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz ancak yine de kendinizi iyi ifade ettiğiniz taktirde problemlerin üstesinden gelebileceksiniz.
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