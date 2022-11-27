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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 27 Kasım 2022, Pazar

27 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir ve kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.

BOĞA
Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli bir gün geçireceksiniz.

İKİZLER
Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.
Başarılı hissedeceksiniz.

YENGEÇ
Her şartta kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda ihtiyatlı olduğunuz taktirde zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden gelebilirsiniz.

ASLAN
Kendinizi özel hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek ve Dünya deneyiminizi daha keyifli hale getirecek. Kendinizi sevgi dolu hissedebilirsiniz.

BAŞAK
Bu noktada ise huzur sizinle birlikte geliyor. Partnerinizin kusurlarını fark edip, mükemmel olmadığını görünce daha büyük bir sevgi yaşayacaksınız.

TERAZİ
Kariyer konusunda kendinizi kendi eleştiriler ile kestiğinizi fark ettiğinizde kısa sürede hedeflediğiniz noktaya gelebileceksiniz. Sağlıksız beslenmeye dikkat.

AKREP
Partnerinizle olan ilişkinizi sağlamlaştırmak için zaman ayırabilirsiniz.
Dürüst duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi sevgisi ile arttırabilirsiniz.

YAY
Size bir şeyler öğretecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.

OĞLAK
Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.

KOVA
Bugünlerde kuracağınız arkadaşlıklar ve iletişim odaklı her konu da uzun ömürlü olacak ve kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyecek nitelikte olacaktır.

BALIK
Mesleki konular veya hayalleriniz üzerinden gerçekleşecek gelişmeler sizleri mutlu edecek.
Bu durum huzurunuzu arttırabilir ancak durduğunuz arkadaşlıklara dikkat.

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