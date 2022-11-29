Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 29 Kasım 2022, Salı

29 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Hareketli bir gün daha! Bugün hem evde hem de ofiste sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışmakla meşgul olacaksınız. Yakınlarınızdan değerli tavsiye alacaksınız.

BOĞA
Duygularınızı ve hislerinizi iletme şeklinizde son derece yoğun olacaksınız.
Yaratmaya çalıştığınız etkiyi ve izlenimi çevrenizde yaratmayı başaracaksınız.

İKİZLER
Bugün başkaları hakkında kesin bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Hem varlığınızla hem de hediyelerinizle sevgilinizi memnun edeceksiniz.

YENGEÇ
Bu aralar uzun süreli ve aynı zamanda karlı olacak yeni girişimlere başlamak için hayırlı bir gün.
Yeni bir ev veya araba satın alabilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde verilen tüm görevlerinizi cesaretle başaracaksınız.
Bunun sonucunda, son birkaç ayda gösterdiğiniz çabalar artık meyvelerini verecek.

BAŞAK
İşverenleriniz yeni hafta başlarken sizden çok şey isteyecekler ki buna aldırmayacaksınız ama onlar da çokça fikir değiştirecek ki siz buna çok aldıracaksınız.

TERAZİ
Bugün aşırı bir şey yapma havasında olabilirsiniz, ancak gezegenler çok ileri giderseniz insanları size karşı çevirebileceğiniz konusunda uyarıyor.

AKREP
Hayal gücünüzün sizinle birlikte uçup gitmesine izin vermemelisiniz, çünkü her yönde entrikalar ve komplolar görmeye başlarsanız, bunun nerede biteceğini bilemezsiniz.

YAY
Güneş burcunuzdayken, işleri biraz karıştıran kişi olmaktan keyif alıyorsunuz.
Dostlarınızın onaylamayacağını bildiğiniz bir şey yapacaksınız ama bu, sizin için her şeyi eğlenceli hale getiriyor.

OĞLAK
Son günlerde bir şey yaparken, kalbini ve ruhunu ortaya koyuyorsun. Böyle bir özveri sana en iyisini verir. Yine de enerjini boşa harcama hissi aklından çıkmıyor.

KOVA
Bugünlerde rutininizin monotonluğu, zekanızın ve mizahınızın yardımıyla biraz renklenecek. Neşeli doğanız, herkesin iş yükünü omuzlarından hafifletecek.

BALIK
Üstlendiğiniz parasal işlemleri dikkatlice analiz edin. Başsız bir tavuk gibi gafil avlanmanın sana bir faydası yok. İş yerinde hızınızı yavaşlatın, çünkü daha sonra çok geç olabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 29 Kasım günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA