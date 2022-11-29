29 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Hareketli bir gün daha! Bugün hem evde hem de ofiste sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışmakla meşgul olacaksınız. Yakınlarınızdan değerli tavsiye alacaksınız.



BOĞA

Duygularınızı ve hislerinizi iletme şeklinizde son derece yoğun olacaksınız.

Yaratmaya çalıştığınız etkiyi ve izlenimi çevrenizde yaratmayı başaracaksınız.



İKİZLER

Bugün başkaları hakkında kesin bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Hem varlığınızla hem de hediyelerinizle sevgilinizi memnun edeceksiniz.



YENGEÇ

Bu aralar uzun süreli ve aynı zamanda karlı olacak yeni girişimlere başlamak için hayırlı bir gün.

Yeni bir ev veya araba satın alabilirsiniz.



ASLAN

Bugünlerde verilen tüm görevlerinizi cesaretle başaracaksınız.

Bunun sonucunda, son birkaç ayda gösterdiğiniz çabalar artık meyvelerini verecek.



BAŞAK

İşverenleriniz yeni hafta başlarken sizden çok şey isteyecekler ki buna aldırmayacaksınız ama onlar da çokça fikir değiştirecek ki siz buna çok aldıracaksınız.



TERAZİ

Bugün aşırı bir şey yapma havasında olabilirsiniz, ancak gezegenler çok ileri giderseniz insanları size karşı çevirebileceğiniz konusunda uyarıyor.



AKREP

Hayal gücünüzün sizinle birlikte uçup gitmesine izin vermemelisiniz, çünkü her yönde entrikalar ve komplolar görmeye başlarsanız, bunun nerede biteceğini bilemezsiniz.



YAY

Güneş burcunuzdayken, işleri biraz karıştıran kişi olmaktan keyif alıyorsunuz.

Dostlarınızın onaylamayacağını bildiğiniz bir şey yapacaksınız ama bu, sizin için her şeyi eğlenceli hale getiriyor.



OĞLAK

Son günlerde bir şey yaparken, kalbini ve ruhunu ortaya koyuyorsun. Böyle bir özveri sana en iyisini verir. Yine de enerjini boşa harcama hissi aklından çıkmıyor.



KOVA

Bugünlerde rutininizin monotonluğu, zekanızın ve mizahınızın yardımıyla biraz renklenecek. Neşeli doğanız, herkesin iş yükünü omuzlarından hafifletecek.



BALIK

Üstlendiğiniz parasal işlemleri dikkatlice analiz edin. Başsız bir tavuk gibi gafil avlanmanın sana bir faydası yok. İş yerinde hızınızı yavaşlatın, çünkü daha sonra çok geç olabilir.