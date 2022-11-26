KOÇ
Pazarlama, ticaret gibi işlerle uğraşan Koç'lar gelirlerini ikiye katlayabilirler.
Yine primli işlerde çalışıyorsanız bereket ve başarı sizden yana olabilir.
BOĞA
Bu aralar idealist yönünüzün bir süredir sizinle gelmesinden ötürü aşk konularına mesafe koymuş olsanız da partneriniz sizden artık ilgi bekleyebilir.
İKİZLER
Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek için uygun bir gün. Aşk konusunda partnerinize atacağınız her türlü yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.
YENGEÇ
Daha anlaşılır olmanız ikili ilişkinizde avantajınız olacaktır.
Partnerinizin sizden beklentileri oluyor ve bu süreçte ne yapacağınız sizin kontrolünüzde olabiliyor.
ASLAN
Yeni bir çevre edinmek istiyorsanız ve yine aşk açısından verimli bir sürece girmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz. ilişkilerinizi güzelleştirme imkanı bulabilirsiniz.
BAŞAK
Aşk hayatınızda yeni atılımlar yapabilir ve partnerinize karşı oldukça anlayışlı bir imaj çizebilirsiniz.
Partnerinizim sevgisini hissetmek oldukça mutlu edebilir.
TERAZİ
Edebi ve sanat konularında ilham alabileceğiniz bugünlerde hayatınızda değişik ve güzel şeylerin canlandığını hissetmek sizde efektif bir etki yaratacak.
AKREP
Aşk ilişkilerinizde dikkatli olmanız ve alınganlıktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Partneriniz size olan sevgisini oldukça fazla göstermeye başlayabilir.
YAY
Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir gündesiniz ancak mesleki konular ve kariyer alanınızda dikkatli olmanız gerekiyor.
OĞLAK
Aşk hayatınızda ayakları yere basan bir ilişkiyi kendinize çekebilirsiniz. Kalıcı mutluluk getirebilecek adımlar atmaya bugünlerde başlıyor olabileceksiniz.
KOVA
Önümüzdeki günlerde sağlık, estetik gibi alanlarda başarılı atılımlar yapabilirsiniz.
İstediklerinizin hayatınıza hızlıca aktığı ve şanslı olduğunuz döneme giriyorsunuz.
BALIK
Kişisel isteklerinizle ön planda olacağınız bugünlerde daha uygun ve sizi daha mutlu edecek iş imkanları ile de karşılaşabilirsiniz. Bu durum özgüveninizi arttırabilir.
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KOÇ
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