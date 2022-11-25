KOÇ
Bugünlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz ancak çevrenizin bu enerjiye uyum sağlayamadığını fark ederek sıkılabilirsiniz.
BOĞA
Duygusal konularda kendinizi iyi ifade edebilmek için kontrolünüzü sağlamanız gerekiyor. Derin konularınızla yüzleşmeniz gereken bir kaç gün geçirebilirsiniz.
İKİZLER
Kendinizi bir miktar insanlara karşı sorumlu hissedebilirsiniz ancak yine de bunun dengesini kurmanız çok önemli. Sevdiklerinize yardım edin.
YENGEÇ
Bugünlerde biraz bencil ve sadece kendinizi düşünüyormuş gibi hissedebilirsiniz.
Ayrıca entellektüel yönünüzde belirgin değişimler yaşayabilirsiniz.
ASLAN
Kararlı ve iradeli olmanız taktir toplayacak.
Zahmetli işleri başkaları ile yapma fikrine sıcak bakarsanız işlerinizi kolaylaşır ve yardım tekliflerini kabul ederek akışta kalabilirsiniz.
BAŞAK
Sorumluluk sahibi bir ruhunuz var ve bir şeyi isterseniz onun için zaman ayırabiliyorsunuz.
Hedeflediklerinizi başarmak için gösterdiğiniz çaba sizi bir noktadan diğerine taşıyabilir.
TERAZİ
Partnerinizin beklediği ilginin son derece farkında olarak hareket etmeniz hatta hafif bir manipülasyon uygulama tekniklerine geçme niyetiniz bir gerçek.
AKREP
Arkadaşlarınızın beklentinizin altındaki tutumları sizin karakterinizi yüceltir. Kurduğunuz iletişimde saygı çerçevesini ön planda tutsanız da karşınızdan aynı tepkiyi alamayabilirsiniz.
YAY
Kendinizi verimli hissetmek için işinizde yaratıcı becerilerinizi ortaya koyabilir.
Dostlarınızla geçirdiğiniz zamanda sevginizi onlara göstermekten çekinmiyorsunuz.
OĞLAK
Planlama yapmak ve plana sadık kalmak için çalışacağınız günler içerisindesiniz.
Kontrolcü bir tutum sergilememek için çok yönlü düşünmeniz gerekebilir.
KOVA
İşinizin sorumluluğunu üstlenmiş gibi hissedebilirsiniz.
Dikkatli olmanızda fayda var. Aşk hayatınızla ilgili yapacağınız açılımlar başarı ile sonuçlanarak sizi güzel bir faza götürecek.
BALIK
Hayatınızda heyecan arayabilir, rutinden sıkılabilirsiniz. Aşk ilişkinizde partnerinizin heyecan vaad etmesini isteyebilir ve bu yönde siz de onu harekete geçirebilirsiniz.
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