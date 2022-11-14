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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 14 Kasım 2022, Pazartesi

14 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızda yeni başlangıçlara adım atıp daha çok şükür edebilirsiniz. Olumlu sonuçlara inandığınız taktirde o şeyin size gelmesi için evren sizi destekleyecektir.

BOĞA
Kariyer bağlamında atacağınız adımların hızlı sonuç vereceği bir gündesiniz ancak aşk ilişkileri hususunda kararsızlık yaşayabilirsiniz.
Pozitif zaman geçirebilirsiniz.

İKİZLER
Hayatınızın kusurlu yönlenirine bakabilir, öz eleştiri yapabilirsiniz.
Başkalarının söylemesindense kendiniz kendinizi çok daha verimli eleştirebiliyorsunuz.

YENGEÇ
Kendinizi gergin hissediyor olabileceğiniz bugünlerde hayata bir şans daha vereceğiniz fırsatlar önünüze çıkarak manevra yapmanıza neden olabilir.

ASLAN
İş hayatınızda oluşacak yeni olaylar hem motivasyonunuzu yükseltebilir hem de yeni hayaller kurup hedefler belirlemenize yardımcı olabilir.

BAŞAK
Partneriniz sizden yoğun ilgi bekleyebilir, isteklerini karşılamak için çaba gösterebilirsiniz.
Gününüzü güzelleştirecek haberleri gün içerisinde alabilirsiniz.

TERAZİ
Günün öğlen saatlerine kadarki sürecinde duygularınızı tazeleyecek güzel haberler alabilirsiniz.
Özellikle manevi konularda girişimleriniz sonuç verebilir.

AKREP
Özellikle iş meselelerinde önünüze insiyatifiniz dışında şeylerin dayatıldığını görebilirsiniz ve hayır deme şeklinize göre gününüz şekillenebilir.

YAY
Bugünlerde yapmak istemediğiniz şeyleri yapmamak adına önemli adımlar atabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye başlayabilir, kitap okuma sıklığınızı arttırabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi motive ederek hayatınızı daha verimli hale getirebilir.
Aşk konusunda kendinize güvenmeniz önemli olacak.

KOVA
Bu aralar yeni planlamalar yaparken hayat sizi daha motive edecek kişiler ile karşılaştıracak.
Sizin için oldukça yapıcı bir sürece adım atılacak bir zaman.

BALIK
Size iyi gelmeyen her ne olursa olsun istikrarlı olarak bağ kopartmaya çabalarsanız evren de sizi destekleyerek olumlu bir sonuca götürecek.

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