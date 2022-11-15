15 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde hayatınızda bazı kararlar almanız gerektiğini hissetseniz de netlik için yeterli veriniz olmayabilir ve düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.



BOĞA

Aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedebilirsiniz.

İlişkinize doğal bir canlılık getirebilirsiniz.

Ayrıca arkadaşlık ilişkilerinde de sosyalleşebilirsiniz.



İKİZLER

Bugünlerde bazı kişi ve olayların sizi bunalttığını hissedebilir, özgürlüğünüzü tekrar elinize almak için adımlar atabilirsiniz. Kendinizi dinlemeyi seçebilirsiniz.



YENGEÇ

Duygusal konularda sizden beklenenden farklı bir tutum sergileyebilirsiniz.

Özellikle toksik ilişkisi olan Yengeç'ler yürümeyen ilişkiyi bitirecek güç ve cesarete sahip olabilirler.



ASLAN

Sosyalleşmeye önem veriyor olsanız da bugünlerde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

Geleceğe dair planlarınızın çizelgesini yapmak için uygun bir gündesiniz.



BAŞAK

Bugünlerde planlama hususunda başarılı olacak burç gruplarındansınız.

Detaylara önem verme yeteneğiniz sayesinde özellikle iş arkadaşlarınız sizden destek isteyebilir.



TERAZİ

Aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle ilişkinizde seviye atlamak ya da bir şeyleri netleştirmek için uygun bir gün.



AKREP

İkili ilişkilerde endişelerinizi azaltmanıza vesile olacak durum ve şartlar gerçekleşecek. Stres odaklı sağlıksız atıştırmalık yeme potansiyeli teşkil edebilirsiniz buna dikkat etmelisiniz.



YAY

Yeni eşyalar almak, alışveriş yapmak ve evinizi dizayn etmek için uygun bir gündesiniz.

Bugün kendinizle baş başa kalmayı, kendinize kulak vermeyi tercih etmeniz yerinde olur.



OĞLAK

Bugünlerde aşk konuları ile meşgul olmak isteyebilirsiniz. Özellikle aşk hanenizde olacak birtakım gelişmelerle beraber işinize tam olarak konsantre olamayabilirsiniz.



KOVA

Endişe ve stresinizi kontrol altına almanız gerekmekte olaylar çoğu zaman sizin endişelendiğiniz kadar büyük ve korkutucu gerçekleşmiyor.

Bu gerçeği kendinize hatırlatın



BALIK

Üzerinizde özellikle iş hayatınızla bağlantılı başka insanların baskısını hissedebilirsiniz.

Bu baskı sizin üzerinizde dışarı vuruma sebep olabilir, limitleriniz zorlanabilir.