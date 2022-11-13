KOÇ
Duygusal konularda düzeni oturtmak için gösterdiğiniz çaba partnerinizin gözünden kaçmayacak, aşk ilişkilerinizde iyileşmeye giden bir evredesiniz.
BOĞA
İyi geçinebileceğiniz ve duygusal ilişki yürütebileceğiniz kişinin hayatınıza girmesi ve arkadaşlık odaklı başlayarak devam eden güzel bir ilişki kurmanız olası.
İKİZLER
Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olması halini herkesle paylaşmamalısınız.
Nazara gelebilme ya da negatif enerjiyi çekebilme potansiyeliniz mevcut.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda partnerinizden bir etkileşim bekleyebilirsiniz.
Onun adım atması, onun size yaklaşması gibi her şeyi ondan bekleyebilirsiniz.
ASLAN
Maddi anlamda beklemediğiniz gelişmeler olabilir. Çok dardayken gelen bir dost eli içinize su serpebilir ya da beklediğiniz ve dönmeyeceğine inandığınız bir iş dönebilir.
BAŞAK
Aşk hayatınızla alakalı çözülmemiş bazı meseleler olması önünüzü görmenize ve hayatınızda güzel giden şeylere odaklanmanıza engel olabilir.
TERAZİ
Bazı konularda gösterdiğiniz azim sizi yorgun düşürebilir, bugünlerde dinlenmeye ya da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak aktivitelere yönelebilirsiniz.
AKREP
Duygusallığınızın arttığı bu süreci bir açıdan güzel geçirebilirsiniz.
Partnerinizle sevgi dolu paylaşımlarınız artabilir ancak diğer bir açıdan da fazla alıngan olabilirsiniz.
YAY
Karşınızdaki kişilere karşı oldukça sessiz ve zekice bir tavır sergileyebiliyorsunuz.
İnsanları anlıyor, şayet size bir yalan söyleniyorsa bunu bilebiliyorsunuz.
OĞLAK
Partnerinizden gelecek ve ilişkiyi iyi bir faza götürecek teklifler karşısında oldukça özel hissedebilirsiniz. Gerek partnerinizden gerekse dışarıdan bugünlerde hediyeler alabilirsiniz.
KOVA
Kendinizi yalnız hissedeceğiniz bu günlerde yalnızlığı kötü bir şey gibi görmek yerine içinde huzurunuzu yakalamayı ve geleceğinizi inşa etme potansiyelini ortaya çıkartın.
BALIK
Hayatınızda size ağırlıklı olarak eşlik eden duygu ve düşünceleri yakalamaya çalışın.
Kötü olanların sebeplerini bulun, onları dönüştürmeye çalışın.
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KOÇ
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