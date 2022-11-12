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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 12 Kasım 2022, Cumartesi

12 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Partneriniz sizi hayatının farklı planlarında sahnede görmek isteyebilir. Sezgileri kuvvetli bireyler olarak yol gösterici bayrağı devralmak verimli olacak.

BOĞA
Çok yönlü düşünebilmenin süper farkındalıklı halin derin hüznünü yaşayabilirsiniz.
Bu sürecin geçici olduğunu bilin ve yeni sürprizler için sabırlı olun.

İKİZLER
Aşk konusundaki en şanslı burçlardan biri de sizlersiniz. Yalnız olan İkizler aradıkları aşkı kendilerine bugünlerde çekebilirler ve mutlu olabilirler.

YENGEÇ
Eşinden ya da anne-babasından kısıtlayıcı tavır gören Yengeç'ler bugünlerde hallerini en iyi şekilde ifade etmek için çok çaba sarf edebilir.

ASLAN
Duygusal desteğe ihtiyacınız var. Partnerinizin yanınızda olmasını isteyebilirsiniz, planlarınızı harekete geçirmek için sevdiklerinizin desteği önemli olacak.

BAŞAK
İlişkisi sürüncemede halinde olan Başak'lar günü partnerlerini ikna edecek gerekli planlamayı yapmak ya da direkt olarak konuşup ikna etmek ile geçirebilirler.

TERAZİ
Maddi açıdan bereketinizin artması sizi güçlü ve verimli yaparken ve bu size iyi gelirken manevi güçleriniz tecrübenin getirdiği yorgunlukları içerebilir.

AKREP
Duygusal boşluklar ve nedenini bilmediğiniz hisler hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Geçmişten gelen nostaljik özlemleriniz kendini tekrar hatırlatabilir.

YAY
Kişisel isteklerinizi ön planda tutmuş olsanız da aşk hayatınızda karşı tarafın niyetleri de önemli.
Flörtü sevseniz de ilişki konularında karar almanız gerekebilir.

OĞLAK
Duygusal konularda kendinizi partnerinizle anlaşamıyor hissedebilir, sorunu kendinizde görebilirsiniz.
Kendinizi ifade etme hali için gökyüzü sizi destekliyor.

KOVA
Baskın hareketler size iş yerinizde belirgin bir şey kazandırmayacaktır o yüzden pişman olmamak için dikkatli olmanızda fayda olacak bir süreçtesiniz.

BALIK
Duygusal olarak hazır hissetmediğiniz konularda ani atılımlar yapmaktan kaçının, keza işte de hazır olmadığınız bir kariyer planlamasına dahil edilebilirsiniz.

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