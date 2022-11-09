9 Kasım günlük burç yorumları
Sevdiklerinize hayır diyemiyorsunuz. Bu durum kendinize hayır demenize sebebiyet verebilir ve ilerleyen günlerde bu durum sizi yorabilir.
BOĞA
Evinizi temizlemek, bir dostunuza yardım etmek, aktivistlik içeren herhangi bir konuda yapmak istedikleriniz varsa gerçekleştirmeniz için uygun bir gün.
İKİZLER
Geçmiş tecrübelerinizin üzerinde bugünlerde çokça duruyor olabilirsiniz.
Bu tarz yükler sizi uzun vadede yapmak istediklerinizden alıkoyacak güçtedir.
YENGEÇ
Bir olayda siz mi alınganlık gösteriyorsunuz yoksa olay gerçekten alınganlık ya da tepki göstermeyi gerektirecek bir durum mu iyi analiz etmeniz gerekiyor.
ASLAN
Mutlu olacağınız ve sizi sıkıntıya sokacak konular aniden ve hızlıca yaşanabilir.
Sevinci ve hüznü aynı anda yaşamak sizde şoklanmışlık etkisi yaratabilir.
BAŞAK
İmkanınız varsa kamp gibi temiz hava etkinliklerine dahil olabilirsiniz, imkanınız yoksa doğa yürüyüşü ve deniz kenarında zaman geçirmek de size iyi gelecektir.
TERAZİ
Bugünlerde karar almak için uygun zaman dilimindesiniz.
Özellikle bir süredir sürüncemede kalan konularda aksiyon almalı, bitirmeli ya da başlamalısınız.
AKREP
Sosyalleşmek, konuşmak, hızlı bir hayat yaşamak her ne kadar size göre olsa da arada bir dinlenmeli ve bir durup sakin zaman geçirmelisiniz.
YAY
Eğer bir iş kurmak, kariyer planlamak gibi niyetleriniz varsa tüm çıkarlarınızı gözeterek tek ve doğru hamleyi sezgileriniz ile yapmanızda fayda var.
OĞLAK
Maddi konularda başarılı atılımlar söz konusu. İstediğiniz standartların bile üstüne çıkma ihtimaliniz var, parasal açıdan senenin en şanslı dönemindesiniz.
KOVA
Bir ilişkiyi bitirmek, bir alışkanlıktan vazgeçmek gibi sert durumların üstesinden gelebileceksiniz.
Karar alırken sezgilerinize güvenmeniz çok önemli olacak.
BALIK
Son zamanlarda kaynaklarınızı doğru kullandığınız ve paranızı maddi imkanlarınızı akılcı bir şekilde yönettiğiniz taktirde siz de bereketli gruptasınız.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 8 Kasım günlük burç yorumları 08 Kasım 2022, Salı KOÇ Aşk hayatınıza önem vererek işi aksatmak ya da işe tamamen meşgul olup sevdiklerinizi bir kenara bırakmak...
- 7 Kasım günlük burç yorumları 07 Kasım 2022, Pazartesi KOÇ Aşk hayatınızda verimli olabilecek sonuçlar doğması için partnerinize de görev vermeniz gerekmekte. Aşkta...
- 6 Kasım günlük burç yorumları 06 Kasım 2022, Pazar KOÇ Bugünlerde çocuklar ve kardeşleriniz ile ilgileneceksiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmalısınız. Bazı...
- 5 Kasım günlük burç yorumları 05 Kasım 2022, Cumartesi KOÇ Evlilik, nişan gibi konularda aksiyon almak için oldukça uygun bir gün. İlişkisi olan Koç'lar partnerleri...
- 3 Kasım günlük burç yorumları 03 Kasım 2022, Perşembe KOÇ Partnerinizle zıt düşündüğünüz konular olabilir, böyle durumlarda karşılıklı saygı çok önemli, aradığınız...