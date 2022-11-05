Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Kasım 2022, Cumartesi

5 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Evlilik, nişan gibi konularda aksiyon almak için oldukça uygun bir gün. İlişkisi olan Koç'lar partnerleri ile ilişkilerini bir ileri seviyeye taşımaya hevesli olabilirler.

BOĞA
Ticaret ile ilgilenen Boğa'lar işlerindeki artışı görerek başarılı olmak adına heveslenebilirler.
Tutumunuzu hırsa dönüşmeyecek şekilde dengeleyin.

İKİZLER
Bugünlerde kaygılanmayıp elinizdekini görüp şükür etmek için uygun bir gün. Onları kaybetmekten korkmak yerine tadını çıkarmanızda fayda var.

YENGEÇ
Aşk hayatınızla alakalı istekleriniz karşılık bulabilir.
Duygusal konularda kendi açınızdan da partneriniz açısından da netlik oluşturan durumlar olacak.

ASLAN
Tartışma ortamlarında savaşmak yerine temiz hava almak için dışarı çıkmanızda fayda var. Bu durum bir süredir hareketsiz kalan bünyenize enerji sağlayacaktır.

BAŞAK
Son zamanlarda bizin bugünlerde vereceğiniz fikirler hayat kurtarıcı olabilir, zira sevdikleriniz için de bir şeyler yapmayı gönülden isteyeceksiniz.

TERAZİ
Yapmak istedikleriniz ve bazı hayalleriniz için sabır göstermeniz gereken bir gündesiniz. Elinizden geleni yaptığınızda huzurunuz daha da artacaktır.

AKREP
İç sesinizi dinleyerek hareket etmeli ve kendinizi istemediğiniz ortam ya da durumlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.
İçselleşmek için uygun bir gün.

YAY
Kariyer bağlamında emeklerinizin karşılığını alamamış olma durumu üzücü etki yaratabilir. Hayatın yeni fırsatlar sunabilmesi için geçmişi bırakmalısınız.

OĞLAK
Olayların ve durumların içerisindeki sevgiye odaklandığınızda aslında başınıza gelen şeylerin kötü tecrübeler değil öğreticiler olduğunu görürsünüz.

KOVA
Mutlu bir gün geçirebilmek için isteklerinizin farkında olmanız çok önemli.
Kritik durumlarla ilgili ihtimallerinizin öngörü listesini yapmalısınız.

BALIK
Hayat öğrenmek üzerine kurulu olduğu için bazen sonuçlar istediğiniz gibi gitmeyebilir, biraz düşüncelerinizden çıkıp risk almayı başarabilmelisiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 5 Kasım günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA