5 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Evlilik, nişan gibi konularda aksiyon almak için oldukça uygun bir gün. İlişkisi olan Koç'lar partnerleri ile ilişkilerini bir ileri seviyeye taşımaya hevesli olabilirler.



BOĞA

Ticaret ile ilgilenen Boğa'lar işlerindeki artışı görerek başarılı olmak adına heveslenebilirler.

Tutumunuzu hırsa dönüşmeyecek şekilde dengeleyin.



İKİZLER

Bugünlerde kaygılanmayıp elinizdekini görüp şükür etmek için uygun bir gün. Onları kaybetmekten korkmak yerine tadını çıkarmanızda fayda var.



YENGEÇ

Aşk hayatınızla alakalı istekleriniz karşılık bulabilir.

Duygusal konularda kendi açınızdan da partneriniz açısından da netlik oluşturan durumlar olacak.



ASLAN

Tartışma ortamlarında savaşmak yerine temiz hava almak için dışarı çıkmanızda fayda var. Bu durum bir süredir hareketsiz kalan bünyenize enerji sağlayacaktır.



BAŞAK

Son zamanlarda bizin bugünlerde vereceğiniz fikirler hayat kurtarıcı olabilir, zira sevdikleriniz için de bir şeyler yapmayı gönülden isteyeceksiniz.



TERAZİ

Yapmak istedikleriniz ve bazı hayalleriniz için sabır göstermeniz gereken bir gündesiniz. Elinizden geleni yaptığınızda huzurunuz daha da artacaktır.



AKREP

İç sesinizi dinleyerek hareket etmeli ve kendinizi istemediğiniz ortam ya da durumlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

İçselleşmek için uygun bir gün.



YAY

Kariyer bağlamında emeklerinizin karşılığını alamamış olma durumu üzücü etki yaratabilir. Hayatın yeni fırsatlar sunabilmesi için geçmişi bırakmalısınız.



OĞLAK

Olayların ve durumların içerisindeki sevgiye odaklandığınızda aslında başınıza gelen şeylerin kötü tecrübeler değil öğreticiler olduğunu görürsünüz.



KOVA

Mutlu bir gün geçirebilmek için isteklerinizin farkında olmanız çok önemli.

Kritik durumlarla ilgili ihtimallerinizin öngörü listesini yapmalısınız.



BALIK

Hayat öğrenmek üzerine kurulu olduğu için bazen sonuçlar istediğiniz gibi gitmeyebilir, biraz düşüncelerinizden çıkıp risk almayı başarabilmelisiniz.