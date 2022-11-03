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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 03 Kasım 2022, Perşembe

3 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Partnerinizle zıt düşündüğünüz konular olabilir, böyle durumlarda karşılıklı saygı çok önemli, aradığınız saygıyı bulamadığınız taktirde kendinizi geri çekebilirsiniz.

BOĞA
Kendinize karşı dürüst olmanız gereken bir gündesiniz.
Bastırılmış duygularınızı açığa çıkarmak, yazmak ve kabule geçmek için uygun bir gün.

İKİZLER
İhtiyaç sahipleri ya da güvenilir derneklere yapacağınız bağışlar sizlere çok iyi gelecek. İyilik yaptıkça iyilik bulacağınızı da hep aklınızda tutmanız gerekiyor.

YENGEÇ
Hayata güvensizliğiniz işinizde panikle hata yapmanıza sebep verebilir. Aşırı kontrolcü olmak her şeyin kontrolden çıkmasına sebebiyet verebilir.

ASLAN
Bugünlerde kendinizi bazı sorunlardan arındırmaya başlamalısınız. Bu sebepten temizlenme ve arınma tarzı meditasyonlar sizlere çok yardımcı olacaktır.

BAŞAK
Söz söylemek istediğiniz kişilere kafa karıştırıcı bir yönden seslenmek eğlenceli bir hissiyat yaratabilir, yanlışı en hoş şekilde ifade etmenin yollarını arayın.

TERAZİ
Hayatınızda gerçekleştirmeyi istediğiniz hedefler üzerinde hareket etmek için oldukça uygun bir gündesiniz. Düşünün, çalışın, üretin ve iyi hissedin.

AKREP
Bulunduğunuz olumsuzluklar, hayal kurmanıza engel teşkil etti. Bu sizde enerjiyi düşürdüğü için gerçek isteklerinizi keşfetmek için kendinize şans tanımalısınız.

YAY
Aşk hayatınızda yaşanacak belirgin değişimler keyfinizi epey yerine getirecek.
Daha verimli ve daha güzel bir yaşama geçiş yapabileceksiniz.

OĞLAK
Problemlerden uzaklaşmak ve eğlenceli aktivitelere yönelme hakkınız olduğunu hatırlayın. Hayatınıza sizi motive edecek şeyler eklemeyi alışkanlık haline getirin.

KOVA
Maddi olanaklarınızı iyileştirmek istediğiniz için aklınıza ilham verici fikirler geldi, gerçekleştirecek cesarete sahip olduğunuzda önünüzde yollar açılacaktır.

BALIK
Kendinizi mutlu edecek konularla meşgul olmanız enerjinizi tazeleme imkanı sağlayacak.
İçinize dönmek, ya da bir romana başlamak size iyi gelip stresinizi alacak.

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