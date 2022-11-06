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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 06 Kasım 2022, Pazar

6 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde çocuklar ve kardeşleriniz ile ilgileneceksiniz.
İkili ilişkilerinizde sakin kalmalısınız.
Bazı konularda sabırsız davranabilirsiniz.
Dikkatli olun.

BOĞA
Son zamanlarda enerjik olabilirsiniz ancak çok dikkatli olmak zorundasınız. Ufak konularda geri adım atmak için bahane arıyor gibisiniz.
Kararlarınızın arkasında olun.

İKİZLER
Son günlerde karşılaştığınız bazı ilginç olaylar bilinçaltınızı harekete geçirecek ve geçmişte yaşadığınız olayları hatırlamanıza neden olacak.

YENGEÇ
Son zamanlarda sosyal çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için çok uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde.

ASLAN
Sevdiğinizle aranızdaki duygusal ilişkiler bugünlerde yeni boyutlar kazanacak.
Ani değişiklikler yüzünden fazla etkilenebilirsiniz.
Sükunetinizi koruyun.

BAŞAK
Bugünlerde bazı yeni girişimlerde bulunarak kendinizi kanıtlamaya çalışacaksınız.
Hal böyle olunca hayatınız daha rutin bir hale gelebilir.

TERAZİ
Bugünlerde çok yakın dostlarınızla aranızdaki ilişkilerin değiştiğini düşünüp iş arkadaşlarınızın sizi ciddiye almalarını isteyeceksiniz.
Karmaşa yaşamanız muhtemel.

AKREP
Son zamanlarda yakın arkadaşlarınızın desteğini kuvvetli bir şekilde görebilirsiniz.
Enerjiniz yükseliyor.
Kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz.

YAY
Son zamanlarda sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. İlgi alanınızla uğraşmanızda fayda var. Seyahate çıkmayı düşünebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde parasal konulara yönelik girişimlerinizde bugünlerde çok başarılı olacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için hemen harekete geçeceksiniz.

KOVA
Çocukluğunuzu ve eski davranışlarınızı gözden geçirebilir, önem verdiğiniz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz. Dostlarınızla maziyi anacaksınız.

BALIK
Son günlerde maddi ve manevi sürprizler, anlaşmalar veya seyahatler hayatınızı renklendirebilir.
Sosyalleşmek popülaritenizi kuşkusuz arttıracaktır.

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