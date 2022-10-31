KOÇ
Yeteneklerinizi keşfedebilir ve yeteneklerinizin üzerine çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Destek alacağınız bugünlerde ilişkilerinizde de iyileşmeler görülebilir
BOĞA
Hiç beklemediğiniz cinsten bir şifalanma gelmesi sizi verimli bir hayatın eşiğine getirebilir. Size iyi gelecek ve tatmin edecek gelişmelere açık olabilirsiniz.
İKİZLER
Bazı aksiliklerin sorumluluğunu aldığınız taktirde olayların içinde size verilen dersleri çözebilir, bu şekilde hayat akışına uygun bir tutum sergiletebilirsiniz.
YENGEÇ
Geçmişten gelen yorgunluklarınız olabilir yine de çok daha iyi hissedeceksiniz.
Olaylar da sizler için pozitif yönde gelişerek yükselen titreşiminizi destekleyebilir.
ASLAN
Bugünlerde etrafınızdaki insanları kırmamak ya da işlerinizi döndürebilmek için politik olmak adına çok stratejik davranmak durumunda kalabilirsiniz.
BAŞAK
Bir süre dinlenmeye ve akılcı düşünmeye ihtiyacınız var.
İmkanınız varsa kendinizi sizi rahatsız eden ortamlardan uzak tutarak dinlenmeye zaman ayırın.
TERAZİ
Dozunda bir tutum ile etrafınızdaki insanların sevgisini arttırabilirsiniz. Neyi severseniz büyüyeceği için istediğiniz şeylere odaklanmanız gerekmekte.
AKREP
Maddi konularda etrafınızdan gelecek destek sayesinde başarıya kavuşabilirsiniz.
Dostlarınızın desteği ile maddi başarılar yaşayabilir, borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.
YAY
Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz ve bir günde her şeyin değişmeyeceğini de biliyorsunuz. Bu yüzden sürdürülebilir hedefler üzerine ilerlemeniz önemli.
OĞLAK
Konuşmalarınıza son derece dikkat etmelisiniz. Etrafınızdakileri kırabilir ya da hayatınıza farkında olmadan hiç istemediğiniz bir şeyi davet edebilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde sosyal çevrenizin genişlediğini ve dostluklarınızın arttığını görebilirsiniz.
Bugünlerde elde edeceğiniz dostluklar bir ömür sürebilir.
BALIK
Bugünlerde hayatınızdaki bir takım sıkıntıları kendi özgür iradenizle çözme cesaretine sahip olacaksınız.
Cesaretli tutumunuzu abartmamanız gerekmekte.
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KOÇ
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