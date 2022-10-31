31 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Yeteneklerinizi keşfedebilir ve yeteneklerinizin üzerine çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Destek alacağınız bugünlerde ilişkilerinizde de iyileşmeler görülebilir



BOĞA

Hiç beklemediğiniz cinsten bir şifalanma gelmesi sizi verimli bir hayatın eşiğine getirebilir. Size iyi gelecek ve tatmin edecek gelişmelere açık olabilirsiniz.



İKİZLER

Bazı aksiliklerin sorumluluğunu aldığınız taktirde olayların içinde size verilen dersleri çözebilir, bu şekilde hayat akışına uygun bir tutum sergiletebilirsiniz.



YENGEÇ

Geçmişten gelen yorgunluklarınız olabilir yine de çok daha iyi hissedeceksiniz.

Olaylar da sizler için pozitif yönde gelişerek yükselen titreşiminizi destekleyebilir.



ASLAN

Bugünlerde etrafınızdaki insanları kırmamak ya da işlerinizi döndürebilmek için politik olmak adına çok stratejik davranmak durumunda kalabilirsiniz.



BAŞAK

Bir süre dinlenmeye ve akılcı düşünmeye ihtiyacınız var.

İmkanınız varsa kendinizi sizi rahatsız eden ortamlardan uzak tutarak dinlenmeye zaman ayırın.



TERAZİ

Dozunda bir tutum ile etrafınızdaki insanların sevgisini arttırabilirsiniz. Neyi severseniz büyüyeceği için istediğiniz şeylere odaklanmanız gerekmekte.



AKREP

Maddi konularda etrafınızdan gelecek destek sayesinde başarıya kavuşabilirsiniz.

Dostlarınızın desteği ile maddi başarılar yaşayabilir, borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.



YAY

Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz ve bir günde her şeyin değişmeyeceğini de biliyorsunuz. Bu yüzden sürdürülebilir hedefler üzerine ilerlemeniz önemli.



OĞLAK

Konuşmalarınıza son derece dikkat etmelisiniz. Etrafınızdakileri kırabilir ya da hayatınıza farkında olmadan hiç istemediğiniz bir şeyi davet edebilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde sosyal çevrenizin genişlediğini ve dostluklarınızın arttığını görebilirsiniz.

Bugünlerde elde edeceğiniz dostluklar bir ömür sürebilir.



BALIK

Bugünlerde hayatınızdaki bir takım sıkıntıları kendi özgür iradenizle çözme cesaretine sahip olacaksınız.

Cesaretli tutumunuzu abartmamanız gerekmekte.