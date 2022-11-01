1 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde nazar almak gibi durumlar söz konusu olabilir bu yüzden ufak kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınızda istediğini elde eden gruptasınız.



BOĞA

Yolculuk etmek, iş bağlantısı için seyahat her konuda olumlu ve verimli sonuçlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda da beklentilerinizin tatmin edileceği bir gündesiniz.



İKİZLER

Tüm sempatinizi kullanarak partnerinize her istediğinizi yaptırabilirsiniz ve bu şekilde daha verimli bir hayat yaşayabilirsiniz. Sevildiğinizi hissetmek iyi gelecek.



YENGEÇ

Maddi konularda biraz zorlanmış hissedeceğiniz bir gün. İş bağlantılarınızla alakalı olarak problemler çıkabilir. Dolayısı ile siz de biraz mağdur olabilirsiniz.



ASLAN

İş ilişkileriniz odaklı bir gün olabilir. Mailleşmeler, sözleşmeler odakta olacak. Bu sebepten sizler de iş dengelerinizi sağlamanız gereken bir gündesiniz.



BAŞAK

İş sözleşmeleri gibi durumlarda olayların eksilerini artılarını iyi hesaplamanız gerekiyor.

Gelir-gider konusunu dengelemekte zorluk çekebileceğiniz bir gündesiniz.



TERAZİ

Dünyaya köklenmek ve var olana şükretmeniz gereken bir gündesiniz. Bazı şeyler iyi gitmese de elinizde çokça iyi giden durumlar da olduğunu biliyorsunuz.



AKREP

Topluluklar içinde olacağınız ve sosyalleşeceğiniz bugünlerde yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Sosyal tavrınız ve sevecen halleriniz herkesin dikkatini çekebilir.



YAY

Verimli bir iş tutumu sergileyebilmek için dikkatli olmalısınız.

Sezgileriniz ile etrafınızdaki doğru yanlışı ayırt edebilmek için kendinize zaman tanımalısınız.



OĞLAK

Eski yaşanmışlıklarınız tekrar gözünüzün önünde canlanarak sizi daha iyi bir forma sürükleyebilir. Kırıklıklarınızı gidermek için içinizi dökmek son derece önemli.



KOVA

Beklemediğiniz yerden gelen paralarla rahatlama hali, aşk hayatınız ve diğer konularda da şansınızın açık olduğuna dair sizde olumlu düşünceler bırakacak.



BALIK

Sizi üzen kişilerin birer ruhsal öğretmen olduğunu hatırlayın ve evrene bırakın.

Bilin ki sizden daha üstün bir güç sizin yerinize olması gerekeni dengeleyecektir.