KOÇ
Maneviyatınız çok yükselebilir. Aşk hayatınız ve sevgi içerikli konularda edeceğiniz dualar ve yapacağınız ritüellerin duyulduğunu hissedeceksiniz.
BOĞA
Güçlü ve bir o kadar da hayat dolusunuz.
Yaşanmış zor şeylerin arkasından bir şekilde ayağa kalkabildiğinizi görmek size büyük cesaret verecek.
İKİZLER
Dengeli ve istikrarlı bir süreçte olacaksınız.
Bugünlerde şuurunuz oldukça yüksek. Nerede durmanız, nerede hareket etmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.
YENGEÇ
Bugünlerde sosyal yaşantınızda kendinizi bir şeyleri ifade etmeye isteksiz bulabilirsiniz. Böyle durumlarda daha sakin kalmalı ve dinlenmelisiniz.
ASLAN
Çevrenizdeki sizden daha iyi şartlara sahip kişilerin seviyesine gelebilmek için etik olmamayı bile göze almayı düşünebileceğiniz günlerdesiniz.
BAŞAK
Kendinizi verimli bir tutumda hissedebilmek için geçmişten uzaklaşmanız gerekmekte. Kendi sorumluluğunuzu alın, vesvese veren düşüncelerden uzaklaşın.
TERAZİ
Maddiyatla alakalı ferahlama sürecine giriyorsunuz. Fazla harcama yapmaktansa, kazandığınızın bir miktarını ilerisi için kenara koymanızda fayda vardır.
AKREP
Beklediğinizin altında bir gelir sahibi olmanız harcama korkusuna götürebilir.
İhtiyaçlarınızı lükse kaçmadan edinmelisiniz.
Alma-verme dengesini koruyun.
YAY
Çevrenizde önemli bağlantılar sağlayabilirsiniz ve bu şekilde istekleriniz kolaylıkla gerçekleşebilir.
Sosyal olmak toplum içerisinde özgüven getirecektir.
OĞLAK
Bu aralar hayatınızdaki belli noktaları şifalandırma niyeti içerisinde olabilirsiniz.
Sadece niyetlenmeniz bile sizi belli bir noktada başarıya götürecek.
KOVA
Hayatınızın olumlu ve olumsuz yönlerini kabulleneceğiniz olgun bir gündesiniz.
Verimli çalışabilmek için konsantrasyonunuzu toplamanız gerekmekte.
BALIK
Emek olmadan ekmeğin olmadığı, emekle doğru orantıda her istediğinizi de elde edebileceğinizbir süreçtesiniz. Sağlık bakımından stresinizi kontrol etmelisiniz.
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KOÇ
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