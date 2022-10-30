30 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Maneviyatınız çok yükselebilir. Aşk hayatınız ve sevgi içerikli konularda edeceğiniz dualar ve yapacağınız ritüellerin duyulduğunu hissedeceksiniz.



BOĞA

Güçlü ve bir o kadar da hayat dolusunuz.

Yaşanmış zor şeylerin arkasından bir şekilde ayağa kalkabildiğinizi görmek size büyük cesaret verecek.



İKİZLER

Dengeli ve istikrarlı bir süreçte olacaksınız.

Bugünlerde şuurunuz oldukça yüksek. Nerede durmanız, nerede hareket etmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.



YENGEÇ

Bugünlerde sosyal yaşantınızda kendinizi bir şeyleri ifade etmeye isteksiz bulabilirsiniz. Böyle durumlarda daha sakin kalmalı ve dinlenmelisiniz.



ASLAN

Çevrenizdeki sizden daha iyi şartlara sahip kişilerin seviyesine gelebilmek için etik olmamayı bile göze almayı düşünebileceğiniz günlerdesiniz.



BAŞAK

Kendinizi verimli bir tutumda hissedebilmek için geçmişten uzaklaşmanız gerekmekte. Kendi sorumluluğunuzu alın, vesvese veren düşüncelerden uzaklaşın.



TERAZİ

Maddiyatla alakalı ferahlama sürecine giriyorsunuz. Fazla harcama yapmaktansa, kazandığınızın bir miktarını ilerisi için kenara koymanızda fayda vardır.



AKREP

Beklediğinizin altında bir gelir sahibi olmanız harcama korkusuna götürebilir.

İhtiyaçlarınızı lükse kaçmadan edinmelisiniz.

Alma-verme dengesini koruyun.



YAY

Çevrenizde önemli bağlantılar sağlayabilirsiniz ve bu şekilde istekleriniz kolaylıkla gerçekleşebilir.

Sosyal olmak toplum içerisinde özgüven getirecektir.



OĞLAK

Bu aralar hayatınızdaki belli noktaları şifalandırma niyeti içerisinde olabilirsiniz.

Sadece niyetlenmeniz bile sizi belli bir noktada başarıya götürecek.



KOVA

Hayatınızın olumlu ve olumsuz yönlerini kabulleneceğiniz olgun bir gündesiniz.

Verimli çalışabilmek için konsantrasyonunuzu toplamanız gerekmekte.



BALIK

Emek olmadan ekmeğin olmadığı, emekle doğru orantıda her istediğinizi de elde edebileceğinizbir süreçtesiniz. Sağlık bakımından stresinizi kontrol etmelisiniz.