24 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Özellikle bugünlerde partnerinizi yargılamak isteyebilirsiniz.

Bu konuda yaptığınız planlar başarıya ulaşabilir ancak yine de abartmamaya özen gösterin.



BOĞA

Aceleci olmaya ve bir yerlere yetişmeye çalışmayın. Her şeyi mümkün olduğunca sakin halletmeye çalışın. İşinizde de planlı ve ağır olmaya özen gösterin.



İKİZLER

Kendi hatalarınızdan rahatsız olduğunuz ve kendinizi stresli hissettiğiniz bir gün olabilir. Migren, tansiyon, baş ağrısı gibi rahatsızlıklara dikkat edin.



YENGEÇ

İş ya da aşk hayatınızda karşı cinsle anlaşmakta problem çekebilirsiniz. Güzel bir gün geçirebilmek için karşı cinsle tartışma ve ağız münakaşasından kaçının.



ASLAN

Sezgilerinizi takip ettiğiniz taktirde her zaman sizler için artı yönde gerçekleşerek size iç huzur verecek.

Keyifli olmak için bilinçli çaba sarf edeceğiniz bir gün.



BAŞAK

Özgürlükçü duruşunuz partnerinize ürkütücü gelse de sevginize güvenebileceğini öğrenmesi için fırsatta olabilir aynı zamanda.

Aşkta huzuru bulabilirsiniz.



TERAZİ

Özellikle aşk ve arkadaşlık konularında bazı bitişler yaşayabilirsiniz.

Geçmişinizi silip atma niyeti içerisinde olduğunuz için olumlu sonuçlar alacaksınız.



AKREP

İsteklerinizle bağlantılı olarak dualar ve niyetler edebilirsiniz.

Bu isteklerinizin gerçekleşmesi için hem dualarınızı hem de eylemlerinizi dengeli götürmelisiniz.



YAY

Bugünlerde odağınızda şüphecilik ve merak olabilir.

Öğrenmeyi çok sevseniz de yine de fazla irdelemek size pozitif sonuç getirmeyebilir.



OĞLAK

Bugünlerde stres odaklı olabilirsiniz.

Öfke peşinizden gelse de mümkün olduğunca uzak durun. Özellikle işinizde öfkeli olmak size çok olumsuz sonuçlar getirebilir.



KOVA

Ev konularında sizler için büyük değişim söz konusu. Maddiyatınızı yönetmek ve bereketinizi arttırma kararları almak için oldukça uygun bir gün.



BALIK

Daha yoğun ve beklenmedik durumlar söz konusu olabilir.

Dedikodulara dikkat edin. Çevrenizde seveniniz gibi sevmeyeniniz de olduğunu unutmayın.