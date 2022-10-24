KOÇ
Özellikle bugünlerde partnerinizi yargılamak isteyebilirsiniz.
Bu konuda yaptığınız planlar başarıya ulaşabilir ancak yine de abartmamaya özen gösterin.
BOĞA
Aceleci olmaya ve bir yerlere yetişmeye çalışmayın. Her şeyi mümkün olduğunca sakin halletmeye çalışın. İşinizde de planlı ve ağır olmaya özen gösterin.
İKİZLER
Kendi hatalarınızdan rahatsız olduğunuz ve kendinizi stresli hissettiğiniz bir gün olabilir. Migren, tansiyon, baş ağrısı gibi rahatsızlıklara dikkat edin.
YENGEÇ
İş ya da aşk hayatınızda karşı cinsle anlaşmakta problem çekebilirsiniz. Güzel bir gün geçirebilmek için karşı cinsle tartışma ve ağız münakaşasından kaçının.
ASLAN
Sezgilerinizi takip ettiğiniz taktirde her zaman sizler için artı yönde gerçekleşerek size iç huzur verecek.
Keyifli olmak için bilinçli çaba sarf edeceğiniz bir gün.
BAŞAK
Özgürlükçü duruşunuz partnerinize ürkütücü gelse de sevginize güvenebileceğini öğrenmesi için fırsatta olabilir aynı zamanda.
Aşkta huzuru bulabilirsiniz.
TERAZİ
Özellikle aşk ve arkadaşlık konularında bazı bitişler yaşayabilirsiniz.
Geçmişinizi silip atma niyeti içerisinde olduğunuz için olumlu sonuçlar alacaksınız.
AKREP
İsteklerinizle bağlantılı olarak dualar ve niyetler edebilirsiniz.
Bu isteklerinizin gerçekleşmesi için hem dualarınızı hem de eylemlerinizi dengeli götürmelisiniz.
YAY
Bugünlerde odağınızda şüphecilik ve merak olabilir.
Öğrenmeyi çok sevseniz de yine de fazla irdelemek size pozitif sonuç getirmeyebilir.
OĞLAK
Bugünlerde stres odaklı olabilirsiniz.
Öfke peşinizden gelse de mümkün olduğunca uzak durun. Özellikle işinizde öfkeli olmak size çok olumsuz sonuçlar getirebilir.
KOVA
Ev konularında sizler için büyük değişim söz konusu. Maddiyatınızı yönetmek ve bereketinizi arttırma kararları almak için oldukça uygun bir gün.
BALIK
Daha yoğun ve beklenmedik durumlar söz konusu olabilir.
Dedikodulara dikkat edin. Çevrenizde seveniniz gibi sevmeyeniniz de olduğunu unutmayın.
24 Ekim günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 23 Ekim günlük burç yorumları 23 Ekim 2022, Pazar KOÇ Dürüstlüğünüz etrafınızdaki çoğu kişinin hoşuna gidecek ancak nazara açık bir gündesiniz. Enerjinizi mümkün...
- 22 Ekim günlük burç yorumları 22 Ekim 2022, Cumartesi KOÇ Sevginizi başkalarıyla da paylaşıp onlara ilgi gösteriyorsunuz. İkili ilişkilerde tartışmaya dikkat etmeniz...
- 21 Ekim günlük burç yorumları 21 Ekim 2022, Cuma KOÇ Borçlarından kurtulan Koç'lar bereketlerinin keyfi ile bugünlerde kazandıkları parayı istekleri doğrultusunda...
- 20 Ekim günlük burç yorumları 20 Ekim 2022, Perşembe KOÇ İlişkilerinizde partnerinizi de düşünerek hareket edeceksiniz. Kararınız her zaman pozitif yönde olmayabilir. Net...
- 19 Ekim günlük burç yorumları 19 Ekim 2022, Çarşamba KOÇ Kararlı ve güçlü bir tutum sergilemek elinizde yeter ki olaylar arasında empati kurmayı alışkanlık haline...