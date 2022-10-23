23 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Dürüstlüğünüz etrafınızdaki çoğu kişinin hoşuna gidecek ancak nazara açık bir gündesiniz. Enerjinizi mümkün olduğunca yüksek tutmanız size iyi gelecektir.



BOĞA

Sizi bekleyen bazı kişiler olduğunu bilerek hareket etmeniz önemli olacak. Bazı konularda beklentiler olabilir. Dürüstlüğünüzün önemli olduğu bir gündesiniz.



İKİZLER

Doğa ile iç içe olmak için oldukça uygun bir gün. Hayatınıza dair bazı konularda şartlarınızın iyileştiğini görmek başka konularda da size cesaret verebilir.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda hareketlenme yaşanabilir.

Bu da daha huzurlu ve mutlu hissetmenize sebep olabilir. İş yaşamınızda da güler yüzünüzün etkisini hissedeceksiniz.



ASLAN

Bugün kendinize karşı mükemmeliyetçi ve eleştirel bir tutum sergileyebilirsiniz.

En iyisini isteyin ancak acımasız olmama dengesini koruyun.



BAŞAK

Arkadaşlarınızla aranızda oluşabilecek iletişim kopukluklarına karşı dikkatli olun. Farklı bakış açıları arz eden konularda ani çıkışlar yapmamalısınız.



TERAZİ

Kalpten istediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görebilirsiniz.

Şansınızın açık olacağı bir gün. Şifa beklediğiniz bazı konularda şifaya kavuşabilirsiniz.



AKREP

Aşk hayatınızda daha kararlı olmanız gereken bir gün.

Partnerinizin istekleri olabilir. Bu istekleri olgunca tartışabileceğiniz pozisyonlar yaratmaya çalışın.



YAY

Enerjik duruşunuz etrafınızdakilerin de neşelenmesine sebep olabilir. Ne istediğinizden emin olamayacağınız bir günde olduğunuz için karar almamaya çalışın.



OĞLAK

Günün öğleden sonraki saatlerini sakin geçirebilirsiniz ve akşam saatlerinde yorgun olmadığınız için yürüyüş yapabilir ya da egzersiz yapabilirsiniz.



KOVA

Ufak kazalara karşı dikkatli olun. Ciddi bir şey olmasa bile moralinizin bozulması tüm gününüzü etkileyebilir.

Enerjinizi doğru ve verimli kullanmanız gerekmekte.



BALIK

Maddi hedefleriniz gerçekleşebilir ihtiyacınız olanları temin ederek daha konforlu hissedebilirsiniz. Bu durum da keyifinizi getirerek neşe saçmanıza vesile olacak.