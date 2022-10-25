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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 25 Ekim 2022, Salı

25 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Daha verimli ve güzel günler geçirebilmek için kendiniz odaklı olmanız gerekmekte.
Sağlığınızı her şeyden çok önemsemeniz de bu süreçte önemli.

BOĞA
Aşk konularında ne istediğinizi bildiğiniz ve olgun olabildiğiniz bir gündesiniz.
Partnerinizle olan yüksek uyumunuz çevreniz tarafından da çokça beğenilebilir

İKİZLER
Bugünlerde tamamen eğlence odaklı olmayı tercih edebilirsiniz. Bazı işlerinizin de yolunda gitmemesi artık dinlenme zamanınız geldiğini göstermekte.

YENGEÇ
Karşınıza çıkacak teklifler tahmin ettiğiniz yerden gelmeyebilir. Olaylar kontrolünüzden çıkmış gibi hissetseniz de ilerleyen durumlar sizleri rahatlatabilir.

ASLAN
Kalp çakranızın aktive olacağı bugünlerde sevdiğiniz her şeyin büyüdüğünü görebilirsiniz. Duygusal konularda gelecek başarı ile mutluluk yaşayabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünü planladığınızdan daha yoğun geçirebilirsiniz.
Beklenmedik plan dışı işleriniz de çıkarak sizi yorabilir ancak yine de güzel bir gün olacak.

TERAZİ
Düşündüklerinizi sağlam bir planlama ile gerçekleştirebilecek iç potansiyeliniz olsa da sıkılganlığınızdan uzaklaşmanız gereken bir dönemdesiniz.

AKREP
Zekanız ile başarı elde edebileceksiniz ancak yardım almaktan çekinmeyin.
Kendinize yetebilseniz de farklı bakış açıları da size perspektif kazandırabilir.

YAY
Yapmak istediklerinizde ufakta olsa başarılar elde edebilirsiniz.
Nasıl verimli olabilirim sorusu sizi istediğiniz ve hak ettiğiniz başarıya götürecek.

OĞLAK
Kabuğunuza çekilerek bir süre düşünmeli ve bir kere kararınızı ilan etmelisiniz. Çünkü bu şekilde en sağlıklı ve doğru kararı alabilecek dinginliğe sahip olursunuz

KOVA
Çabuk demoralize olma yönünüz bir işte ilerlemenize engel olabilir. Kendinizi dinlemeli ve haklı eleştirileri ciddiye alacak kadar mütevazı olmalısınız.

BALIK
Planlama yapmaktan ziyade, bir süredir planladıklarınızı hayatınıza geçirebilirsiniz.
Aile ilişkilerinizle ilgili kararlarda sürdürülebilirlik için uygun bir gün.

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