KOÇ
Kendinizi aşkta şanslı hissedeceksiniz özellikle bir süredir ilişkisi devam eden Koç'lar ilişkilerini bir adım daha ciddiye götürme kararı alabilirler.
BOĞA
Aşk hayatınızda yoğun bir başarı söz konusu. Kendinizi daha sevgi dolu hissedeceğiniz bugünlerde partneriniz de bu durumdan hayli hoşnut olabilir.
İKİZLER
Bu aralar aşk ilişkilerinizde daha diplomatik bir tutum sergileyebileceğiniz bugünlerde kariyer odaklı olabilir ve çok duygusal hissetmeyebilirsiniz.
YENGEÇ
Etrafınızdaki fırsat gibi görünen olayları iyice ölçüp tartmaya özen gösterin, bazı kişilerin söylediklerinin kolpa olabilme ihtimalini göz önünde bulundurun.
ASLAN
Son günlerde cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki anlamda bir erkeğin desteğini görebilirsiniz.
Fırsatları bugünlerde iyi değerlendirmenizde fayda var.
BAŞAK
Bekar olan Başak'lar aşk hayatınızla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Söz konusu duygusal konular olduğunda verdiğiniz tepkimeler bazen net olamayabiliyor.
TERAZİ
Bugünlerde seyahat ederken isteklerinizi etrafınızdakileri de düşünerek adım atmanız gerekiyor.
Hem maddi hem manevi sizler için oldukça güçlü bir süreç.
AKREP
İş alanında kendinizi göstermek için daha atik davranmalısınız.
Sağlık bakımından ise özellikle boğaz şişmesi, geniz akıntısına dikkat etmeniz gerekmekte.
YAY
İş ve eğitim meselelerinin hayatınızda önem kazanacağı bir süreçten geçiyorsunuz.
Meslek ve duygusal hayat için kendinizi net ifade etmeniz önemli.
OĞLAK
Aşk hayatınızda kendinize güveninizin yerine geleceği gelişmelerin yaşanması mümkün. Bugünlerde başka kişilerin de duygusal bağlamda ilgisini çekebilirsiniz.
KOVA
Son zamanlarda mesleki anlamda kaygı taşımanızın muhtemel olduğu bir gündesiniz. Özellikle de partnerinizin bazı kusurlarını affetmeniz önem taşıyacak.
BALIK
Sunum gibi bir işiniz varsa kendinizi rahat hissetmelisiniz. Kendinizi rahat hissettiğiniz ölçüde başarılı geçecek. Aşk hayatınızda bir duygusal paylaşım söz konusu.
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KOÇ
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