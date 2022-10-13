13 Ekim günlük burç yorumları
Hüzünlerinizi toplu olarak bırakma fırsatı yakalayabileceksiniz.
Aşk hayatınızı düzenli ve sürdürülebilir hale getirecek duygusal düzenlemeyi sağlayacaksınız.
BOĞA
Aşk hayatınızda eski partnerinizin dönüşü durumu söz konusu olabilir.
Biten bir aşk sonrası yeniden deneme isteği ve durumu ön plana çıkabilir.
İKİZLER
İnsanlara tölereniz azalabilir, anlamadan dinlemeden tersleme hareketinde bulunabilirsiniz. Sonradan pişman olacağınız şeyler yapmamanızda fayda var.
YENGEÇ
Özünüze dönmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Ailenizin baskısı ile uzunca bir süre hareket almakta zorluk çekmiştiniz. Maceralar hayatınıza akacak.
ASLAN
Günün en şanslı burçlarından biri sizlersiniz. Önünüzü görmek ve yaratıcılık için uygun bir gün. Ne istediğinizden emin olmadığınız noktaları aydınlatabileceksiniz.
BAŞAK
Olayların sadece görünen taraflarını değerlendirmek yerine bütünsel bakmaya çalışın. Bir kavga ortamı belirdiği taktirde sadece sevdiklerinizi kollamayın.
TERAZİ
Maddi anlamda ve mesleki anlamda sizi tatmin edecek başarıların bir anda gelmesi sizi şaşırtarak mutlu edebilir ve şaşkınlığınızı gizleyemeyebilirsiniz.
AKREP
Başkalarının mutluluğu için kendi isteklerinizi ertelemeye çalıştığınız günlerdesiniz.
Böyle günlerde küçük bir mola, sonrasında atılım yerinde olur.
YAY
Otorite gücünüzün arttığı bugünlerde olaylara çözüm bulan kişi olarak saygı görebileceksiniz.
Düşünce biçiminizi de pozitif tutmanız önem arz etmekte.
OĞLAK
Etrafınızdaki insanların sizler için sergilemek istediği sevgi, yardım, destek ve rehberliği kabul ettiğiniz taktirde gününüz oldukça keyifli geçebilir.
KOVA
Dengeli ve ihtiyaç listesi ile ilerlemeniz size kolaylık sağlayacaktır.
Genel olarak planlamalarınızı mantıklı ve önceden gerçekleştirmeniz hayrınıza olacaktır.
BALIK
İşinizde fırsat kollamalı ve anı geldiğinde fırsatları değerlendirmelisiniz.
Her fırsat bir miktar risk içerebilir bunu da mutlaka değerlendirin ve olumlu sonuca inanın.
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