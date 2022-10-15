15 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Sezgilerinizin arttığı bugünlerde özellikle duygusal isteklerinizi karşılamak için harekete geçeceksiniz.

Almak istediğiniz kararı almanın huzurunu hissedeceksiniz.



BOĞA

Aşk hayatınızı verimli hale getirmek için ortaklık kurmanız önemli olacak. Partnerinizin isteklerini mümkün olduğunca karşılamak için uygun bir gün.



İKİZLER

İş ilişkilerinizde kendinizi daha uyumlu göstermek adına yer yer gerçek fikrinizi belirtmek istemeyebilirsiniz.

Güvencenin her şeyin üzerinde olduğu bir gün.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda yeni kişilere şans vermek istiyorsanız uygun bir süreçtesiniz.

Duygularınızı ifade etmekte çekince yaşamazsanız mutlu olacağınız bir gündesiniz.



ASLAN

Kusurlarınızı görmezden gelmek en iyi seçenek olabilir.

Aşk hayatınızda partnerinizin övgüsüne maruz kalabilirsiniz. Bu da özgüveninizi yerine getirebilir.



BAŞAK

Alacağınız haberler pek içinizi açmasa da aile ilişkilerinizde olumlu durumlar olabilir. Aile ve dostluğun kıymetini daha verimli hissedeceksiniz.



TERAZİ

Aşk hayatınızda beklediğiniz kıpırtı söz konusu olabilir.

Duygusal konularda kendi kendinize yetmek gerektiğini hissediyordunuz, bu enerji kırılabilir.



AKREP

Aşk ilişkilerinizde tepkisizliğinizin yanlış anlaşılmamasına dikkat etmenizde fayda var. Provakasyona açık değil, iç huzuru yerinde bir tutum sergilemelisiniz.



YAY

Doğanıza tezat olarak bugünlerde kendinizi biraz duygusal hissedebilirsiniz ve özellikle yoğun iş programlarından bilinçli olarak kaçmak isteyebilirsiniz.



OĞLAK

Kendinizi onunla daha güvende ve desteklenmiş hissedebilirsiniz.

Yalnız olan Ovv ğlak'ların flört ihtimallerine şans vermesi, verimli sonuç getirecektir.



KOVA

Duygusal tepkimeleriniz üzerinde düşüneceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Ne istediğinizi belirleyecek ve hayatınızı düzene sokma fırsatı yakalayacaksınız.



BALIK

Partnerinize baskın bir tutum sergilediğinizde önüne geçme fırsatı yakalayabilirsiniz.

İş ilişkilerinizde de benzer bir eril enerji yoğunluğu söz konusu olabilir.