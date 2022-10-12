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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Ekim 2022, Çarşamba

12 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
İçe yolculuğun olduğu gününüze güzellikler katılacak ancak asıl duygu zenginliğini içeride bulacaksınız. Anılarınızla da iç içe olacağınız bir gün sizler için.

BOĞA
Hayatınıza dair almanız gereken kararları almak için uygun bir gün. Değişim içerikli bir şeylere imza atmak istiyorsanız hayatınızı bu yönde idame ettirmelisiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda kendinizi baskı altında ve sıkışmış hissedebilirsiniz.
Aile ilişkilerinizde de rahat hareket edebilmek için sesinizi yükselteceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ
Zekadan gelen başarı sizin genel konunuz olacak.
Karşılaştırmalı ve sebep sonuç ilişkili bakış açınız sayesinde güzel kaynaklar elde edeceksiniz.

ASLAN
İnsanlara ve olaylara karşı katı bir tutum sergilemek yerine onları anlamaya çalışın. Aşk hayatınızda partnerinizin sevgisine güveneceğiniz bir gün olacak.

BAŞAK
Kendinize tatil fırsatı sunmak, günü yalnız geçirmek ya da bir yürüyüşe çıkmak, ruhunuzu dinlendirmek ve kendinizi şımartmak için uygun bir gün olacak.

TERAZİ
Seyahat esnasında kendinizi keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Yazmak, edebiyat, ya da düşünce alanlarındaki yetenekleriniz ortaya çıkabilir.

AKREP
Ruhani anlamda yol kat edebilir, herkesin bütüne hizmet ettiği büyük tabloyu görebilirsiniz.
Sevginiz ve sıcaklığınız herkesin dikkatini çekebilir ve mutlu olabilirsiniz.

YAY
Kalabalık çevreniz farklı bakış açıları edinmenize neden olabilir. Aşk ilişkilerinizde fazla romantizm sizi bunaltarak adrenalin ihtiyacınızı arttırabilir.

OĞLAK
Maddi olanaklarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz. Özellikle satın almak istediğiniz, ihtiyacınız olan şeyleri edinmek için oldukça uygun olacak.

KOVA
İş ve mesleki konularda üzerinize düşenin en iyisini yaptınız ve bulunduğunuz yerin büyümesi için ekstra çaba sarf ederek ortaya emeğinizi koydunuz.

BALIK
Olayları olduğundan daha çok abartma ihtimaliniz yüksek, özellikle aşk hayatınızda partnerinize karşı sergilediğiniz tutum yanlış anlaşılmalara çok müsait olabilir.

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