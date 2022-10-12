12 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

İçe yolculuğun olduğu gününüze güzellikler katılacak ancak asıl duygu zenginliğini içeride bulacaksınız. Anılarınızla da iç içe olacağınız bir gün sizler için.



BOĞA

Hayatınıza dair almanız gereken kararları almak için uygun bir gün. Değişim içerikli bir şeylere imza atmak istiyorsanız hayatınızı bu yönde idame ettirmelisiniz.



İKİZLER

Aşk hayatınızda kendinizi baskı altında ve sıkışmış hissedebilirsiniz.

Aile ilişkilerinizde de rahat hareket edebilmek için sesinizi yükselteceğiniz bir gündesiniz.



YENGEÇ

Zekadan gelen başarı sizin genel konunuz olacak.

Karşılaştırmalı ve sebep sonuç ilişkili bakış açınız sayesinde güzel kaynaklar elde edeceksiniz.



ASLAN

İnsanlara ve olaylara karşı katı bir tutum sergilemek yerine onları anlamaya çalışın. Aşk hayatınızda partnerinizin sevgisine güveneceğiniz bir gün olacak.



BAŞAK

Kendinize tatil fırsatı sunmak, günü yalnız geçirmek ya da bir yürüyüşe çıkmak, ruhunuzu dinlendirmek ve kendinizi şımartmak için uygun bir gün olacak.



TERAZİ

Seyahat esnasında kendinizi keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Yazmak, edebiyat, ya da düşünce alanlarındaki yetenekleriniz ortaya çıkabilir.



AKREP

Ruhani anlamda yol kat edebilir, herkesin bütüne hizmet ettiği büyük tabloyu görebilirsiniz.

Sevginiz ve sıcaklığınız herkesin dikkatini çekebilir ve mutlu olabilirsiniz.



YAY

Kalabalık çevreniz farklı bakış açıları edinmenize neden olabilir. Aşk ilişkilerinizde fazla romantizm sizi bunaltarak adrenalin ihtiyacınızı arttırabilir.



OĞLAK

Maddi olanaklarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz. Özellikle satın almak istediğiniz, ihtiyacınız olan şeyleri edinmek için oldukça uygun olacak.



KOVA

İş ve mesleki konularda üzerinize düşenin en iyisini yaptınız ve bulunduğunuz yerin büyümesi için ekstra çaba sarf ederek ortaya emeğinizi koydunuz.



BALIK

Olayları olduğundan daha çok abartma ihtimaliniz yüksek, özellikle aşk hayatınızda partnerinize karşı sergilediğiniz tutum yanlış anlaşılmalara çok müsait olabilir.