KOÇ
Etrafınızdaki sonsuz imkan ve olasılıkları görerek rehaveti üzerinizden atmaya ihtiyacınız var. Olaylara karamsar bakıyor, olmamış şeylere endişe ediyor olabilirsiniz.
BOĞA
Duygusal konularda bir hamle yapmadan önce düşünerek hareket etmelisiniz.
Sosyal bir süreçten geçseniz de kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz.
İKİZLER
Bugün ve önümüzdeki birkaç günün en şanslı burçlarından biri sizlersiniz. İstediğiniz şeyler beklediğinizden daha hızlı ve akışta gerçekleşerek sizi şaşırtabilirler.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda partnerinize söylediğiniz bazı şeyler yanlış anlaşılabilir ya da sosyal hayatınızda söylediğiniz bir cümle çok başka yerlere çekilebilir.
ASLAN
Başta iş olmak üzere hayatınızda konforlu hale getirecek gelişmeler olabilir.
Yapmak istediklerinize kendi istediğiniz yoldan ulaşamasanız da, ulaşacaksınız.
BAŞAK
Bugünlerde hayatınızda önemli kararlar almak isteyebilirsiniz.
Eviniz, işiniz gibi çok ciddi konularda hayatınızı iyileştirmek için radikal kararlar verebilirsiniz.
TERAZİ
Olayları akışına bırakmaya ve gücünüze güvenmeye ihtiyacınız var. Duygusal meselelerde duyacaklarınıza hazır olmadığınız sürece bazı konuları açmayın.
AKREP
Kendinizi ifade etmeli ve partnerinize olan sevginizi göstermelisiniz.
İlişkinizin değerini de belirtmeniz önemli. Samimiyetiniz ölçüsünde karşılık göreceksiniz.
YAY
Aşk hayatınızda bugün ivme partnerinizden gelebilir. Hayatınızda mutluluk getirecek yenilikler gelişecek ve adeta içiniz çiçek açacak, huzur dolacaksınız.
OĞLAK
Olgunlukla karşıladığınız olaylar sizler için pozitif bir etki yaratabilir.
Olaylardan ders çıkartmak, geleceğe bakmak ve aşk hayatınızda verimli davranmak sizin elinizde.
KOVA
Tatil ve organizasyon gibi konular gündem konunuz olabilir.
Sevdiklerinize yardım etmek isteyeceksiniz.
Güleryüzünüz ile etrafınıza adeta ışık tutacaksınız.
BALIK
İş yerinizde yaptığınız işler ya da başarılarınız kıskanılarak önünüze bazı setler konabilir. Süreci sakin ve emin adımlarla atlatmanızda fayda olacaktır.
10 Ekim günlük burç yorumları
KOÇ
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