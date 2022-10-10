10 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Etrafınızdaki sonsuz imkan ve olasılıkları görerek rehaveti üzerinizden atmaya ihtiyacınız var. Olaylara karamsar bakıyor, olmamış şeylere endişe ediyor olabilirsiniz.



BOĞA

Duygusal konularda bir hamle yapmadan önce düşünerek hareket etmelisiniz.

Sosyal bir süreçten geçseniz de kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz.



İKİZLER

Bugün ve önümüzdeki birkaç günün en şanslı burçlarından biri sizlersiniz. İstediğiniz şeyler beklediğinizden daha hızlı ve akışta gerçekleşerek sizi şaşırtabilirler.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda partnerinize söylediğiniz bazı şeyler yanlış anlaşılabilir ya da sosyal hayatınızda söylediğiniz bir cümle çok başka yerlere çekilebilir.



ASLAN

Başta iş olmak üzere hayatınızda konforlu hale getirecek gelişmeler olabilir.

Yapmak istediklerinize kendi istediğiniz yoldan ulaşamasanız da, ulaşacaksınız.



BAŞAK

Bugünlerde hayatınızda önemli kararlar almak isteyebilirsiniz.

Eviniz, işiniz gibi çok ciddi konularda hayatınızı iyileştirmek için radikal kararlar verebilirsiniz.



TERAZİ

Olayları akışına bırakmaya ve gücünüze güvenmeye ihtiyacınız var. Duygusal meselelerde duyacaklarınıza hazır olmadığınız sürece bazı konuları açmayın.



AKREP

Kendinizi ifade etmeli ve partnerinize olan sevginizi göstermelisiniz.

İlişkinizin değerini de belirtmeniz önemli. Samimiyetiniz ölçüsünde karşılık göreceksiniz.



YAY

Aşk hayatınızda bugün ivme partnerinizden gelebilir. Hayatınızda mutluluk getirecek yenilikler gelişecek ve adeta içiniz çiçek açacak, huzur dolacaksınız.



OĞLAK

Olgunlukla karşıladığınız olaylar sizler için pozitif bir etki yaratabilir.

Olaylardan ders çıkartmak, geleceğe bakmak ve aşk hayatınızda verimli davranmak sizin elinizde.



KOVA

Tatil ve organizasyon gibi konular gündem konunuz olabilir.

Sevdiklerinize yardım etmek isteyeceksiniz.

Güleryüzünüz ile etrafınıza adeta ışık tutacaksınız.



BALIK

İş yerinizde yaptığınız işler ya da başarılarınız kıskanılarak önünüze bazı setler konabilir. Süreci sakin ve emin adımlarla atlatmanızda fayda olacaktır.