11 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Kendi işini kurmaya niyet eden Koç'lar pes etmedikleri taktirde bir şekilde başarıya adım atacaklar.

Genel bağlamda bereketinizin artacağı bir sürece giriyorsunuz.



BOĞA

Hayata katılacağınız ve farklı bakış açılarını da keyifle geliştirebileceğiniz bugünlerde çevrenizdeki kişilerin söylemleri oldukça dikkatinizi çekecek.



İKİZLER

Çevrenizdekilere fikirsel bağlamda yardımınız dokunabilir.

Onların başarıları sizi de mutlu edecek ve kıskançlık barındırmayan tutumunuz da taktir görecek.



YENGEÇ

Sakin ve anlayışlı bir tutum sergilemeyi başarabileceğiniz bugünlerde özellikle partnerinizle ya da aşk hayatınızda mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.



ASLAN

Sizden yardım istendiğinde geri çevirmek yerine yardım mı isteniyor yoksa iyi niyetiniz mi kullanılıyor bunu ölçerek bir karar alın, evren size misli ile geri verecektir.



BAŞAK

Arkadaşlık ilişkilerinizde bugün arkadaşlarınızın hatalarını yüzlerine net bir şekilde söylemenizden ötürü ufak tefek gerginlikler olabilir.



TERAZİ

Hayata karşı güveninizin artacağı durumlar söz konusu olabilir. Kusur olarak nitelendirdiğiniz öz eleştiri noktalarınızı düzeltme yönüne gideceksiniz.



AKREP

Kimin kalıp kimin gideceği ile ilgili ciddi kararlar verebilirsiniz.

İyi niyetinizi uzun süredir kullanmakta olan kişilere karşı sert bir tutum sergileyebilirsiniz.



YAY

Aşk hayatınızda durağan bir süreçtesiniz, bu durum sizi rahatsız ediyor olabilir. Duygusal konularda ilişkinize heyecan katacak kişi siz olabilirsiniz.



OĞLAK

Etrafınızdaki insanların sizler için normalden de fazla kıymet kazanacağı bir gün.

Adeta dostunuzu düşmanınızı ayırt etme fırsatları elinize geçecek.



KOVA

Söylemek istediklerinizi cesaretli, hatta cüretkar fakat uygun bir tonlama ile söylemeniz her bağlamda sizi artı bir noktaya götürecektir.



BALIK

Pişmanlıklarınızla ilgili üzerinizde çok yoğun baskı hissediyor olabilirsiniz. Hepimizin insan olduğunu ve herkesin başına geldiğini ve geçici olduğunu hatırlayın.