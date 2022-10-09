KOÇ
Aşk hayatınızda gelişmeler olabilir.
Mesleki konularda da grafiğiniz ilerleyecek.
Bugünlerde kişisel bakımınızla alakalı kararlar almamaya özen gösterin.
BOĞA
Mide ağrılarınızın olabileceği bir gündesiniz. Aşk hayatınızı daha verimli hale getirmek için mutlaka unutma, affetme gibi çalışmaları rutinde devam ettirin.
İKİZLER
Partneri olmayan İkizler flört işini abartabilir fazla kişi ile görüşerek kime, hangi randevuyu verdiklerini bilemeyerek olayların karışmasına neden olabilirler.
YENGEÇ
Hareketli yaşam ve özgürlük ihtiyacınıza uyum sağlayamayan partneriniz sizi uzun vadede düşündürebilir.
Mesleki konularda ilerleme kaydedeceksiniz.
ASLAN
Hayatınızı verimli sürdürebilmek için bugün ufak yenilikler dışında ciddi radikal kararlardan kaçının.
Sağlık alanında kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
BAŞAK
Aşk hayatınızda kusurlarınızı örtecek bazı davranışlar gösterebileceksiniz.
Bugün partnerinizin gönlünü alan ve onunla ilgilenen kişi siz olabilirsiniz.
TERAZİ
Fazlaca güçlü, kendinizi belli etmeyen tavırda davranmanın fiziksel hasarlarını görebileceğiniz bir gün. Sizi üzenler ile konuşun, içinizi dökün.
AKREP
Bugünlerde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
Duygusal problemlerinizi kendi ellerinizle bitirebileceğinizi keşfedeceğiniz bir gün olacak.
YAY
Partnerinizle uyum problemi çekebilir, olaylara daha geniş çerçeveden bakmak yerine küçük bir çerçeveden bakmayı tercih edebilirsiniz.
OĞLAK
Kendi kusurlarınız olmasına rağmen her sorun karşınızdaymış gibi partnerinize yüklenmemeniz gerekmekte.
Duygusal açıdan pek rahat edemeyebilirsiniz.
KOVA
Aşk hayatınızla alakalı düşüncelere dalabilir, ilişkinizin boyutlarını kararlaştırabilirsiniz.
İlişkinizin iki kişilik yaşandığını unutmadan ilerlemeniz önemli olacak.
BALIK
Kadersel döngülerin bilincinde olacağınız bir gün olabilir. Mesleki konularda daha uzun vadeli planlar kurmaya ihtiyacınız olabilir ve modunuz yükselebilir.
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KOÇ
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