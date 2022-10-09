9 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda gelişmeler olabilir.

Mesleki konularda da grafiğiniz ilerleyecek.

Bugünlerde kişisel bakımınızla alakalı kararlar almamaya özen gösterin.



BOĞA

Mide ağrılarınızın olabileceği bir gündesiniz. Aşk hayatınızı daha verimli hale getirmek için mutlaka unutma, affetme gibi çalışmaları rutinde devam ettirin.



İKİZLER

Partneri olmayan İkizler flört işini abartabilir fazla kişi ile görüşerek kime, hangi randevuyu verdiklerini bilemeyerek olayların karışmasına neden olabilirler.



YENGEÇ

Hareketli yaşam ve özgürlük ihtiyacınıza uyum sağlayamayan partneriniz sizi uzun vadede düşündürebilir.

Mesleki konularda ilerleme kaydedeceksiniz.



ASLAN

Hayatınızı verimli sürdürebilmek için bugün ufak yenilikler dışında ciddi radikal kararlardan kaçının.

Sağlık alanında kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.



BAŞAK

Aşk hayatınızda kusurlarınızı örtecek bazı davranışlar gösterebileceksiniz.

Bugün partnerinizin gönlünü alan ve onunla ilgilenen kişi siz olabilirsiniz.



TERAZİ

Fazlaca güçlü, kendinizi belli etmeyen tavırda davranmanın fiziksel hasarlarını görebileceğiniz bir gün. Sizi üzenler ile konuşun, içinizi dökün.



AKREP

Bugünlerde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Duygusal problemlerinizi kendi ellerinizle bitirebileceğinizi keşfedeceğiniz bir gün olacak.



YAY

Partnerinizle uyum problemi çekebilir, olaylara daha geniş çerçeveden bakmak yerine küçük bir çerçeveden bakmayı tercih edebilirsiniz.



OĞLAK

Kendi kusurlarınız olmasına rağmen her sorun karşınızdaymış gibi partnerinize yüklenmemeniz gerekmekte.

Duygusal açıdan pek rahat edemeyebilirsiniz.



KOVA

Aşk hayatınızla alakalı düşüncelere dalabilir, ilişkinizin boyutlarını kararlaştırabilirsiniz.

İlişkinizin iki kişilik yaşandığını unutmadan ilerlemeniz önemli olacak.



BALIK

Kadersel döngülerin bilincinde olacağınız bir gün olabilir. Mesleki konularda daha uzun vadeli planlar kurmaya ihtiyacınız olabilir ve modunuz yükselebilir.