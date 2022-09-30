30 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal konularda karar almak için uygun bir gün olmayabilir. Bugün alacağınız ani kararlar ilerleyen günlerde pişman olmanıza neden olabilir.



BOĞA

Duygusal konulardaki boşluklarınızı daha derinden hissedebilirsiniz. Görmek istemediğiniz şeylerden bilinçli bir çaba ile uzaklaşmanız büyük önem taşıyacak.



İKİZLER

Disiplinli yapınız ve başarıya giden yoldaki çabalarınız bugünlerde başkaları tarafından kıskanılabilir bu yüzden negatif enerjilere karşı dikkatli olun.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda yeni kişilere fırsat vereceğiniz bir gün olabilir. Dolayısı ile ilişkilerinizde flört aşamaları yoğunlaşabilir, romantizmin tadını çıkartabilirsiniz.



ASLAN

Güneşin etkisi ile her şeyi bir kenara bırakarak seyahat etmek ve hayattan keyif almayı isteyebilir ve bu bilinçli tercihiniz ile güzel bir gün geçirebilirsiniz.



BAŞAK

Bu aralar işlerinize daha kolay adapte olabilir, dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelebilirsiniz. Kendinizi ifade etmede başarılı olacağınız bir gündesiniz.



TERAZİ

Kendinizi güçlü gösterme çabasının bir kenara bırakarak doğal olmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle karşı cins için çok daha ilgi çekici olduğunu göreceksiniz.



AKREP

Tutum ve cümlelerinize bağlı olarak kırıldığınız kişiler ile ilişkilerinizi tekrar yapılandırabilirsiniz. Kesme kararı da alabilirsiniz ancak kontrol sizde olacak.



YAY

Duygusal konularda bazen mantık çerçevesinde de karar alabilmeniz gerektiğini deneyimleyebilirsiniz. İş konularında şans sizden yana olacak.



OĞLAK

Aile ilişkilerinizin git gide önem kazandığı bir gündesiniz. Ailenizle geçireceğiniz zamanda onlara güvenebileceğinizi bilmeniz size huzur verecek.



KOVA

İş stresi ile baş etmek ve insanlara dert anlatmakta zorlanacağınız bir gün olabilir. Bu stresin eve de sirayet etmemesi açısından kontrollü olmanızda fayda var.



BALIK

Kariyer bağlamında fırsatların önünüze çıkacağı bir gündesiniz. Aşk konularında çocuk gibi davranmamalı ve partnerinizi anlamayı denemelisiniz.