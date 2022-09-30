KOÇ
Duygusal konularda karar almak için uygun bir gün olmayabilir. Bugün alacağınız ani kararlar ilerleyen günlerde pişman olmanıza neden olabilir.
BOĞA
Duygusal konulardaki boşluklarınızı daha derinden hissedebilirsiniz. Görmek istemediğiniz şeylerden bilinçli bir çaba ile uzaklaşmanız büyük önem taşıyacak.
İKİZLER
Disiplinli yapınız ve başarıya giden yoldaki çabalarınız bugünlerde başkaları tarafından kıskanılabilir bu yüzden negatif enerjilere karşı dikkatli olun.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda yeni kişilere fırsat vereceğiniz bir gün olabilir. Dolayısı ile ilişkilerinizde flört aşamaları yoğunlaşabilir, romantizmin tadını çıkartabilirsiniz.
ASLAN
Güneşin etkisi ile her şeyi bir kenara bırakarak seyahat etmek ve hayattan keyif almayı isteyebilir ve bu bilinçli tercihiniz ile güzel bir gün geçirebilirsiniz.
BAŞAK
Bu aralar işlerinize daha kolay adapte olabilir, dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelebilirsiniz. Kendinizi ifade etmede başarılı olacağınız bir gündesiniz.
TERAZİ
Kendinizi güçlü gösterme çabasının bir kenara bırakarak doğal olmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle karşı cins için çok daha ilgi çekici olduğunu göreceksiniz.
AKREP
Tutum ve cümlelerinize bağlı olarak kırıldığınız kişiler ile ilişkilerinizi tekrar yapılandırabilirsiniz. Kesme kararı da alabilirsiniz ancak kontrol sizde olacak.
YAY
Duygusal konularda bazen mantık çerçevesinde de karar alabilmeniz gerektiğini deneyimleyebilirsiniz. İş konularında şans sizden yana olacak.
OĞLAK
Aile ilişkilerinizin git gide önem kazandığı bir gündesiniz. Ailenizle geçireceğiniz zamanda onlara güvenebileceğinizi bilmeniz size huzur verecek.
KOVA
İş stresi ile baş etmek ve insanlara dert anlatmakta zorlanacağınız bir gün olabilir. Bu stresin eve de sirayet etmemesi açısından kontrollü olmanızda fayda var.
BALIK
Kariyer bağlamında fırsatların önünüze çıkacağı bir gündesiniz. Aşk konularında çocuk gibi davranmamalı ve partnerinizi anlamayı denemelisiniz.
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KOÇ
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