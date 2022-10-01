1 Ekim günlük burç yorumları
Bu aralar hayatınızdaki size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve böylece önünüzü ve hedeflerinizi daha emin adımlarla görebilirsiniz.
BOĞA
Sevginin önemli olacağı bugünlerde sevdiklerinizden destek almak sizi epey rahatlatarak ruh durumunuzdaki iniş çıkışları dengeleyebilir.
İKİZLER
Son zamanlarda sıkı bir planlama ile gün sonunda keyfiniz yerine gelecektir. Aşk hayatınızda da göstereceğiniz çaba gerçek anlamda sonuç verecek.
YENGEÇ
Girişimle ilgileniyorsanız özellikle bu günleri iyi değerlendirebilirsiniz. Size destek ya da fırsat olacak bazı kişilerle tanışmak size çok daha iyi gelecektir.
ASLAN
Bugünlerde hayatınızı düzene sokmak için aktif çaba gösterebilirsiniz. Aile ve arkadaşlar sonra sevdikleriniz ve diğerleri ile de ilişkinizi geliştirebilirsiniz.
BAŞAK
Kararsızlık gerçekten zorlayıcı olabilir ve özellikle mesleki konularda gelişiminizi kısıtlayabilir bu sebepten kendinize ve düşünmeye zaman ayırın.
TERAZİ
Bu aralar aşk hayatınızda kendi alanınızı belirleyememek sizler için problem oluşturabilir. Sevdiğiniz insanlar olsa bile hayır demeyi öğrenmelisiniz.
AKREP
Son zamanlarda gönüllü olarak eleştirilmeyi isteyebilir böylelikle daha çok gelişerek hedeflerinizi olabilecek en üstün performansta başarabilirsiniz.
YAY
Bugünlerde tüm zamanınızı sevdiklerinizle ve evinizde geçirmek isteyebilirsiniz. İçinizde dolmuş sorunlarla alakalı olarak içinizi dökmekte isteyebilirsiniz.
OĞLAK
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir.
KOVA
Bugünlerde sezgisel olarak üşengeçliğinizi bir kenara koymanız gerektiğini bilseniz de bir türlü kendi kendinizi yenemiyorsunuz. Silkinip kendinizi toparlamalısınız.
BALIK
Bu aralar stresin arttığını hissetseniz bile maddi konularda bereketinizin sizi rahatlatacak. Aşk konularında sinirinizi kontrol edememe meyiliniz olabilir.
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