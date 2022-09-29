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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 29 Eylül 2022, Perşembe

29 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi anlamda bereketleneceğiniz ve para sıkıntısı çekmeyeceğiniz günlerdesiniz.
Beklemediğiniz kişilerden gelecek finansal destekler ile huzura erebilirsiniz.

BOĞA
İş yerinizde ya da kariyer planlamanızda sizin için önemli kişilere tam güvenmeseniz de ya da sevmeseniz de onlarla etkileşim içinde olmak size iyi gelebilir

İKİZLER
Duygusal konulara olan hassasiyetinizin büyüyeceği bugünlerde partnerinizden daha romantik tepkimeler görerek huzurla ilerleyebilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk ilişkilerinizde bugün yalnızlaşmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz ancak ilerleyen günlerde ilişkinizin dengesini tekrar oturtarak huzurla devam edebilirsiniz.

ASLAN
Özellikle iş ve aile stresi ayrıca bazı sorumluluklar ile kendinizi oldukça stresli hissediyordunuz, bu süreci atlatmanın en iyi yolu doğada yalnız zaman geçirmektir.

BAŞAK
Bu aralar ne yapmak istediğiniz konusunda güzel bir plan çıkarmanız gerekse de bugünlerde ne yiyeceğinize karar verirken bile zorlanabilirsiniz.

TERAZİ
Sizinle birlikte olmayı, size kendini kanıtlamayı kâr sayan kişiler ipin ucunu kaçırabilirler. bu anlamda kişilerle iletişiminizi esnek tutun ve dikkatli olun.

AKREP
Çözümsüz olan bazı konular kendiliğinden çözüme ulaşarak sizi rahatlatabilir. Aşk konularında kendinize güvenin, partnerinizle güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz.

YAY
İnsanlarla iletişiminizi güçlendirecek durumlar oluşabilir.
Özellikle sosyal ortamlarda bulunmanız gerekebilir ya da bilinçli olarak tercih edebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde isteklerinize giden yolda daha başarılı adımlar atabilmek için realistik dengeler kurabilir ve bol bol düşünerek sonuca varabilirsiniz.

KOVA
Belli konularda zorlanabilirsiniz hatta sabrınızın sınandığını hissedebilirsiniz, kontrollü girişimler başlatarak hayatınızda ufak değişimlere girişin.

BALIK
Hayatınıza uyum getirecek her türlü girişime onay verin ve evrenin size bereketini akıtmasına izin verin.
Dua ve şükürlerinizi gerçekleştirmek için de uygun bir gün.

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