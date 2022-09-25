KOÇ
Partneriniz ilişkinizi verimli hale getirmek için elinden geleni yapacak ve karşılıklı çaba ile ilişkiniz düzene girecek. Aşkta sevgi dolu bir dönemdesiniz.
BOĞA
Maddi kaynaklarınızla sınırlı kalmamak ve hayatın zevklerini tatmak için illa yüklü para kazanmak gerekmediğini anlamak için uygun bir gündesiniz.
İKİZLER
Aşk konusunda oldukça verimli olacağınız bir gündesiniz.
Kendinizi partnerinizle romantik bir ilişki yaşamaya adayın ve sevginizin gördüğü karşılık ile mest olun.
YENGEÇ
Emelinize ulaşmak için bazen direkt olarak insanlara fikirlerini sormanız yerinde bir tesbit olabilir. Eleştiriye de açık olmak bu süreçte önem kazanacaktır.
ASLAN
Bugünlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz.
Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir.
BAŞAK
Sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olun.
Tutarlı bir süreç sergilemek için sakin kalın.
Gerektiğinde gerekli kişilerden özgürleşmekten vazgeçmeyin.
TERAZİ
İhtimallere karşı kendinizi açık tutun ve somut olmayın.
Gerçekçi yaklaşımları bir noktaya kadar geride bırakmalı ve hayal gücünüze şans tanımalısınız.
AKREP
Keyfinizi kaçıran durumlara karşı gerekli tavrı sergileyebilmeniz önem kazanacak.
Daha iyi hissetmek için iyi düşünün ve pişman olmayacağınız şekilde kararlar alın.
YAY
Beklemede kalmanızda fayda var. Aşk hayatınızla alakalı olarak sabırlı olmalı ve partnerinize karşı mümkün olduğunca anlayışlı olabilmelisiniz.
OĞLAK
Kendinizi beğenmenin hiçbir sakıncası yoktur, burada denge diğer insanların da sizler gibi kusursuz yapıya sahip olduğunu bilerek hareket etmek ve idrak etmektir.
KOVA
Yeni kariyer ya da yeni maddi kaynaklar sizleri olumlu yönde etkileyecek. Bazı konularda kendinizi frenlemelisiniz zira çevrenizin de artacağı bir zamandasınız.
BALIK
Aşk ve sevgi konularında, günün en şanslı burcusunuz. Aşk ilişkilerinizde düzelmeye gidecek durumlar oluşabilir, kendinizi sevgi içerisinde yüzüyor gibi hissedebilirsiniz.
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KOÇ
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