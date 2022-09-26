26 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde pek çok olayda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz ve dışardan yardım almaya açık olabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz.



BOĞA

Bereketiniz artacağı için bir işe girebilirsiniz, ev alacaksanız yönelebilirsiniz her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün.



İKİZLER

Aşk ilişkilerinizde gerek kendinizden gerek partnerinizden gelebilecek kıskançlık krizlerine hazırlıklı olun. Partnerinizin sevgisine güvenmeyi ön planda tutun.



YENGEÇ

Hayatın hep güzel yönlerini görme fırsatı yakalayacak, bundan da mutluluk duyacaksınız. Aşk ilişkilerinde de olaylar tam istediğiniz gibi gelişecek.



ASLAN

Kendisinden gelecek yüksek anlayış ile ilişkiniz daha verimli bir hal alabilir. İkili ilişkilerin hayatınızda önem kazanacağı bir süreç içerisindesiniz.



BAŞAK

Olayları kötü veya iyi diye ayırmak yerine bütünsel olarak görmeye çalışın.

Böyle yaptığınızda karşınızdaki kişiye de hak verme fırsatı yakalayacaksınız.



TERAZİ

Kalbinizden geçecek niyetleri gerçekleştirmek için kendinize zaman tanıyın.

Sonuca değil sürecin vereceği zevke odaklanmak sizi gerçekten başarılı yapar.



AKREP

İstikrar konusunda problem yaşayabilirsiniz.

Kendinizi bir işe adapte ederken onun disiplin gerektirdiğini ve süreç olduğunu mutlaka aklınızda bulundurun.



YAY

Harekete geçmektense geleceğinizi tasarlamak ve planlama yapmak için uygun bir gün. Karlı bir iş planı aklınıza gelebilir.

Olaylar lehinize.



OĞLAK

Son günlerde olaylara bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşın, özellikle işinizde bugünlerde çok fazla detaylarla haşır neşir olmamanızda fayda var.



KOVA

Aşk hayatınızla alakalı deneyimleri hayatınıza çekeceğiniz bir evredesiniz.

Adil olsanız da bunu nezaketle kombinlemeniz aşk ilişkinizde iyi gelecektir.



BALIK

Elinize yüklü miktarda para geçebilir, tazminat davalarınız sonuçlanabilir, yeni bir iş kurabilir ya da yeni gelir kapılarını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.