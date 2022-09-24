24 Eylül günlük burç yorumları
Aşk konularında mutluluğunuza mutluluk katacak gelişmeler olacak.
Olayları olduğundan büyük hale getirmediğiniz sürece hayat size mutluluk verecek.
BOĞA
Bugün partnerinize kendinizi tam olarak istediğiniz gibi ifade edemeyebilir bu sebepten de huzursuzluk ya da pişmanlık yaşayabilirsiniz.
İKİZLER
Kişisel alanınızı korumak adına aktif çaba göstermeniz gerekebilir. Bir çok arkadaşınız size tekliflerle gelebilir ancak yalnız kalmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Yapı olarak kendinizi aynı anda birkaç şeyle meşgul edebiliyor ve pratik olduğunuzu görmek bazı hem cinsleriniz tarafından kıskanılabilir.
ASLAN
Doğa yürüyüşleri, doğa ile haşır neşir olabileceğiniz her türlü aktivite size iyi gelecektir ve hareketli yaşamınızı destekleyecektir.
BAŞAK
Stresinize hakim olmanız gerçekten çok önemli.
Kendinizi belli noktalarda kısıtlayın ve frenleyin. İş konusunda size yüklenen kişiler olabilir.
TERAZİ
Bugünlerde iş ya da aşk alanında dişil enerjinin etrafınızda aktive olduğunu görebilir ve size huzur veren kişileri hayatınıza çekebilirsiniz.
AKREP
Manevi süreçlerde size destek olan kişilere karşı sevginiz artabilir. Somut bir kazanım yaşamak için aktif bir yaşam benimsemeniz gerekmekte.
YAY
Aşk ilişkilerinde dostlarınızın desteğini hissedebilirsiniz, partnerinize içinizden geldiği gibi davranın sevginizi gösterin, mutluluğunuz artacak.
OĞLAK
Dar bakış açılarını ortadan kaldırarak yürüdüğünüz taktirde partnerinizle ya da hayalinizdeki kişiyle ilişkiniz çok daha kozmik bir noktaya taşınabilir.
KOVA
Bu aralar bir işi aşk ile yapmak olsun ya da ruh eşinizi bulmak ve romantik zaman geçirmek bağlamında oldukça güzel yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BALIK
Yurt dışından gelecek akraba ya da arkadaşlarınız ve bu kültürel farklılık size iyi gelecek. Etrafınızda bir şeyler dönmesi enerjinizi yükseltecek.
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