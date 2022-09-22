KOÇ
Bugünlerde bir şeyler yapmak yerine hayatın akışına güvenmeye ihtiyacınız var. Evren bolluk ve bereketini size sunup ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
BOĞA
Kendi hedef ve isteklerinize yürüyün ve başkalarının etkilerini üzerinizde taşımaktan özgürleşin.
Eleştiriler yapıcı olmadığı sürece dikkate değer değillerdir.
İKİZLER
Bazı konularda yanlış kararlar alabilirsiniz.
Alım-satım işlerinde dikkatli olun ayrıca kredi kullanmak gibi büyük işlere mümkünse girmemenizde fayda var.
YENGEÇ
Adaçayı için, salatalarınıza sirke ekleyin, ve vücudunuzdaki negatif iyonları atabilmek için her türlü sağlıklı şey ile kendinizi şımartın etkilere açık bir dönemdesiniz.
ASLAN
Önünüzdeki sonsuz seçenekleri bazen kısıtlı dar bakış açısı ile göremeyebilirsiniz.
Konfor alanınızın dışına çıkamıyor olduğunuz bir zamandasınız.
BAŞAK
Karşı cinsin çekiminize kapılması ve seçenek bolluğu arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. Karar almakta gecikmediğinizden emin olun.
TERAZİ
Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyorsunuz. Kariyer hedefiniz olsun ancak hırslı olmayın çünkü hayat hedeflerden ibaret değildir.
AKREP
Yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun ve hemen her şeyinizi paylaşmamaya özen gösterin.
İş alanında güzel haberler alacaksınız.
YAY
Size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için disiplinle olaylara dahil olmanız çok önemli. Kısa vadelere hedeflerinizi bölerek hareket etmeniz oldukça önemli.
OĞLAK
Aşk hayatınızla alakalı mevcut ilişkinizde istediğiniz gibi yolunda gitmeyecek durumlar olabilir. Sakinleşin ve sürecin geçici olduğunu bilerek mantıkla hareket edin.
KOVA
Maddi konularda harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Çıkar ve ihtiyaçlarınızın dışında sırf kapitalist olduğu için size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz.
BALIK
Kendiniz ve sevdikleriniz için bir tatil planı oluşturabilirsiniz son 6 ayın en huzurlu dönemine giriyorsunuz tadını çıkarmanız ve geçmişi irdelememenizde fayda var.
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KOÇ
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