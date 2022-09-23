23 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Maddi kaynaklar bakımından bereketinizi arttırabilir hatta yeni iş sahaları bulabilirsiniz. Çalışmayan Koç'lar için cv dağıtmaya oldukça elverişli bir gün.



BOĞA

Çevreniz genişleyecek ve bu süreçte herkese karşı farklı bir bakış açısı kazanmanız gerekebilir, herkese göre tutumunuzu ayarlamanız gerekebilir.



İKİZLER

Aşk ve duygusal konularda partnerinizle çatışmamak için çaba gösterin ve kendinizi daha iyi hissedebilmek adına bu konuda daha yapıcı olmaya çalışın.



YENGEÇ

Aşk konusunda partnerinizden gelecek teklif ile kendinizi bulutların üzerinde hissedebilirsiniz.

Oturtamadığınız bazı problemler kendiliğinden çözüme ulaşabilir.



ASLAN

Özellikle erkek Aslan'lar için bir kadının desteği veya önderliği biraz rahatsız edici gelebilir bu konuda dikkatli olmalı ve eşit düzlemde düşünmelisiniz.



BAŞAK

İsteklerinizi gerçekleştirecek potansiyelinizin ortaya çıktığını kendiniz de hissedeceksiniz. Bu sebepten hayal ve hedeflerinizi büyük tutmanızda fayda var.



TERAZİ

Tatil yapmak için çok uygun bir dönemdesiniz.

Kalbinizin sizi götürdüğü yere gidin.

Maddi konularda oldukça bereketli bir zaman geçireceksiniz.



AKREP

Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir, önemli olan ne istediğinizi bilmeniz ve düşüncenizi olumlu tutmanız.



YAY

Başardıklarınızın tadını çıkartın ve minnet enerjisinde olun. Pasif bekleme süreci ve planlama doğrultusunda hareket ederseniz yararlı olacaktır.



OĞLAK

Etrafınızdaki insanların hakkınızdaki fikirlerine karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Dedikoduya karşı hassaslaşacağınız bir döneme girebilirsiniz.



KOVA

Aşk hayatınıza dair güzel haberler alacaksınız. Düşüncelerinizi olumlu tutun ve evrenden size en güzel sevgisini getirmesini isteyin, yeterli.



BALIK

Aşk hayatınızda alışkanlık ve bağlılık arasında gidip gelen bir hisse bürünebilir bu yüzden sürdürülemez bir ilişkiniz olsa bile sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz