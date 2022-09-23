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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Eylül 2022, Cuma

23 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi kaynaklar bakımından bereketinizi arttırabilir hatta yeni iş sahaları bulabilirsiniz. Çalışmayan Koç'lar için cv dağıtmaya oldukça elverişli bir gün.

BOĞA
Çevreniz genişleyecek ve bu süreçte herkese karşı farklı bir bakış açısı kazanmanız gerekebilir, herkese göre tutumunuzu ayarlamanız gerekebilir.

İKİZLER
Aşk ve duygusal konularda partnerinizle çatışmamak için çaba gösterin ve kendinizi daha iyi hissedebilmek adına bu konuda daha yapıcı olmaya çalışın.

YENGEÇ
Aşk konusunda partnerinizden gelecek teklif ile kendinizi bulutların üzerinde hissedebilirsiniz.
Oturtamadığınız bazı problemler kendiliğinden çözüme ulaşabilir.

ASLAN
Özellikle erkek Aslan'lar için bir kadının desteği veya önderliği biraz rahatsız edici gelebilir bu konuda dikkatli olmalı ve eşit düzlemde düşünmelisiniz.

BAŞAK
İsteklerinizi gerçekleştirecek potansiyelinizin ortaya çıktığını kendiniz de hissedeceksiniz. Bu sebepten hayal ve hedeflerinizi büyük tutmanızda fayda var.

TERAZİ
Tatil yapmak için çok uygun bir dönemdesiniz.
Kalbinizin sizi götürdüğü yere gidin.
Maddi konularda oldukça bereketli bir zaman geçireceksiniz.

AKREP
Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir, önemli olan ne istediğinizi bilmeniz ve düşüncenizi olumlu tutmanız.

YAY
Başardıklarınızın tadını çıkartın ve minnet enerjisinde olun. Pasif bekleme süreci ve planlama doğrultusunda hareket ederseniz yararlı olacaktır.

OĞLAK
Etrafınızdaki insanların hakkınızdaki fikirlerine karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Dedikoduya karşı hassaslaşacağınız bir döneme girebilirsiniz.

KOVA
Aşk hayatınıza dair güzel haberler alacaksınız. Düşüncelerinizi olumlu tutun ve evrenden size en güzel sevgisini getirmesini isteyin, yeterli.

BALIK
Aşk hayatınızda alışkanlık ve bağlılık arasında gidip gelen bir hisse bürünebilir bu yüzden sürdürülemez bir ilişkiniz olsa bile sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz

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